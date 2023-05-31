В. о. міського голови Чернігова Ломако: "Мені готуються вручити підозру і відсторонити від посади"

Виконувачу обов’язків міського голови Чернігова днями хочуть вручити підозру та відсторонити його від посади. Про це повідомив сам в. о. очільника Чернігова Олександр Ломако в інтерв’ю Цензор.НЕТ. Він вважає, що мета підозри - заблокувати роботу міської влади та паралізувати місто.

«Зараз ряд чиновників в Києві дають команди силовикам по діях особисто проти мене. І за моєю інформацією, днями в Офіс генпрокурора передали обвинувальний акт проти мене. Мені готуються вручити підозру до кінця цього тижня або на наступному і проситимуть про моє відсторонення від посади на два місяці», - повідомив Ломако в інтерв’ю.

Він не виключив й інші провокації з боку силових структур.

«Станом на сьогодні я знаю, що проти мене та нашої команди з боку силових структур готуються провокації. Мета незмінна – заблокувати роботу міської влади та як наслідок паралізувати місто. Очікую на вручення підозри, яка зараз на погодженні в Офісі Генпрокурора. Не виключені і інші провокації силовиків», - написав Ломако у Facebook.

В інтерв’ю виданню Цензор.НЕТ Ломако заявив, що підозру буде вручено начебто через неправильне виконання судового рішення про відсторонення мера Чернігова Владислава Атрошенка.

«Я начебто не виконав рішення суду про відсторонення від посади міського голови Владислава Атрошенка. Хоча я впевнений, що ми його виконали. 2 лютого… я підписав розпорядження про відсторонення Атрошенка до 1 лютого 2024. Це рішення проголосувала міськрада. Слідство вважає, що ми його мали не відсторонити, а звільнити. Якщо є питання по виконанню рішення суду, то хай приходить виконавча служба. Вона до нас жодного разу не приходила», - наголосив Ломако.

Він також повідомив, що Яворівський суд мав би надіслати виконавчий акт, яким чином має бути виконано його рішення, проте не надіслав такого документу.

«Атрошенко не отримує зарплату, не використовує службовий автомобіль, не заходить взагалі в приміщення міськради і не керує містом. Тому я вважаю, що ми рішення суду виконали. Але тепер є ще і бажання усунути секретаря, який не подобається і говорить те, що думає», - заявив Ломако.

В. о. міського голови Чернігова також повідомив, що йому відомі імена виконавців та «імена тих, хто буде ці провокації «узаконювати» в суді». Він звернувся до них із закликом не виконувати «неправомірні дії, які несуть загрозу зриву нормальної життєдіяльності міста».

Раніше повідомлялося, що в січні 2023 року Львівський апеляційний суд залишив у силі рішення Яворівського районного суду про відсторонення мера Чернігова Владислава Атрошенка від посади на один рік через те, що дружина і діти Атрошенка були евакуйовані на службовому авто з-під обстрілів під час облоги міста, а сам мер залишився в місті.

30 березня цього року силовики, за словами Ломака, намагалися зірвати сесію Чернігівської міськради, щоб заблокувати роботу місцевого самоврядування та передати повноваження обраної міської влади військовій адміністрації.