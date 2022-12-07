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Суд на рік відсторонив від посади мера Чернігова Атрошенка

Також суд оштрафував його на 6,8 тис. грн.

Суд на рік відсторонив від посади мера Чернігова Атрошенка
Фото: facebook/Владислав Атрошенко

Яворівський районний суд Львова визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у скоєнні дій в умовах конфлікту інтересів і на рік позбавив його права обіймати посаду міського голови.

Про це повідомляє пресцентр НАЗК.

Також суд оштрафував його на 6,8 тис. грн. Атрошенку інкримінується ст.172-7 кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в середу 7 грудня.

Зазначимо, що за рішенням суду, у серпні 2022 року чернігівський міський голова Атрошенко дав розпорядження своєму водієві вивезти автівку дружини Tesla Model X за кордон. Чиновник діяв в умовах конфлікту інтересів, адже водій забезпечує транспортне обслуговування міського голови виключно в межах виконання ним посадових обов’язків.

У вересні НАЗК склало протокол щодо конфлікту інтересів у чернігівського міського голови за ч.ч. 1, 2 ст. 172–7 КУпАП — порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Нагадаємо, що у вересні петиція з вимогою "припинити політичний тиск" на мера Чернігова Владислава Атрошенка, розміщена на сайті президента України, за два місяці зібрала понад 25 000 голосів.

8 липня мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що його намагаються усунути від управління містом призначивши військову адміністрацію.

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