Депутат Київради Трубіцин зміг перетнути кордон з ініціативи Сил спецоперацій, - "Схеми"

Сили спеціальних операцій зверталися з проханням до глави української розвідки Кирила Буданова з проханням посприяти виїзду за кордон обвинуваченого в корупції депутата Київради Владислава Трубіцина, повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода).

У ССО розповіли, що цьогоріч у січні просили Буданова сприяти виїзду Трубіцина та ще чотирьох осіб як волонтерів для забезпечення Сил спецоперацій "спеціальним обладнанням".

"Вищезгадане звернення дійсно було ініційоване командуванням Сил спеціальних операцій в січні 2023 року. Мета цього звернення – виїзд за кордон Владислава Трубіцина як представника благодійного фонду "Рідна Оболонь" та ще чотирьох осіб, теж від цього фонду. Виїзд потребував виконання ним та групою осіб спеціального завдання щодо забезпечення ССО спеціальним обладнанням. На жаль, характер завдання не може бути розкритим, так як містить дані, що становлять службову таємницю", – розповів речник ССО Олександр Кіндратенко.

У відомстві зауважили, що "вкрай негативно" ставляться до того, що "ця особа скористалась таким приводом під час війни у своїх особистих цілях і не повернулась в Україну задля виконання процесуальних обовʼязків у суді".

"Схеми" змогли отримати копію клопотання до ГУР про сприяння виїзду Трубіцину. Лист датований 20 січня 2023 року. У ньому командувач ССО Віктор Хоренко звертається до Буданова з проханням сприяти виїзду п’ятьох осіб, "які є волонтерами", серед них – Владислав Трубіцин. Період виїзду – з 28 січня до 25 травня 2023 року.

Як пояснив речник ССО, такий тривалий виїзд спричинений тим, що кожен з "волонтерів" виїжджав з України у різні проміжки часу. "Тому нас попросили, щоб ми зробили один загальний документ на всіх", - додав Кіндратенко.

Трубіцин перетнув кордон на виїзд лише раз і не повернувся – депутат виїхав через пункт пропуску "Рава-Руська" ввечері 13 травня. В ССО зазначили, що підозрюваний був попереджений про правила перетину державного кордону, повернення та відповідальність у разі вчинення неправомірних дій і додали, що на момент звернення жодних обмежень щодо перетину кордону Трубіциним не було. В іншому разі Державна прикордонна служба не дозволила депутату перетнути кордон.

ССО також прокоментували відсутність зв'язку з депутатом.

"Ми сприяли виїзду за кордон задля благих цілей, а саме забезпечення підрозділів ССО всім необхідним для боротьби з ворогом. Ми вкрай негативно ставимось до того, що ця особа скористалась таким приводом під час війни у своїх особистих цілях і не повернулась в Україну задля виконання процесуальних обовʼязків у суді", – сказав речник Сил спецоперацій.

Журналісти також запитали, чому ССО не звернулися до Держприкордонслужби самостійно, а залучали Головне управління розвідки. На це Кіндратенко відповів, що "процедурно співпраця ГУР і ДПСУ швидше і краще налагоджена, ніж ССО". "Тобто ми звернулися до ГУР, бо процедурно це в них набагато швидше та простіше", - додав речник.

Нагадаємо, днями стадо відомо, що обвинувачений у корупції депутат Київради Владислав Трубіцин зміг виїхати за кордон за дозволом голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа від начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Згодом представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що депутат Київради Трубіцин отримав від розвідки такий лист про сприяння щодо виїзду з країни. Але, за словами Юсова, ГУР зробило такий крок на прохання іншої структури. Назвати її розвідка відмовилася.

Трубіцина оголосили у розшук через неявку на судові засідання у справі щодо хабарництва. Він у Київраді обіймає посаду голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Трубіцина підозрюють у тому, що він "у змові з п'ятьма пособниками вимагали та отримали неправомірну вигоду" за перемогу у тендерах на встановлення "купав" у столиці.