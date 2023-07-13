СБУ затримала "начфіна" колишньої окупаційної адміністрації Куп’янська

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну колаборантку у звільнених районах Харківщини. Затриманою виявилась колишня чиновниця міської ради Куп’янська, яка почала співпрацювати з росіянами одразу після повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У період тимчасової окупації міста вона очолила "управління фінансів" місцевої адміністрації РФ. На цій "посаді" колаборантка запроваджувала "рубльову зону" в регіоні, а також - організувала фінансування "видатків" на потреби російських військ.

Після звільнення Куп’янська жінка намагалася переховуватись від правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Зловмисниці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, що мер Куп'янська Геннадій Мацегора, якого обралиміським головою в 2020 році від ОПЗЖ, здав місто росіянам одразу після повномасштабного вторгнення.

27 лютого 2022 року в соцмережах з’явилося відео, де Мацегора публічно заявив про те, що російські окупанти взяли місто під контроль. Він розповів, що провів перемовини з військовими РФ і здав місто агресору через погрози застосування збройної атаки.