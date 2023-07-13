Волонтери передали 72-й бригаді ім. Чорних запорожців універсальні дрони, потрібні під час контрнаступу

Дрони можна використовувати і для розвідки, і для знищення ворога.

«Українська команда» передала ще одну партію дронів бійцям 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу. Під час контрнаступу захисникам потрібно більше нашої допомоги, наголошують в «Українській команді».

«Вже понад 500 днів Україна відстоює свою незалежність і право залишатися вільною демократичною державою. На передовій і в тилу чинимо спротив намаганням агресора загнати нас під путінську диктатуру. Наші героїчні захисники йдуть у контрнаступ і все активніше женуть ворога з нашої землі. І ми маємо також збільшити допомогу тим, хто виконує найважчу роботу – на передовій», - йдеться у повідомленні «Української команди».

Волонтери зазначили, що ці дрони можна використовувати і для розвідки, і для знищення ворога.

«На запит 72-ї бригади імені Чорних Запорожців «Українська команда» передає ще одну партію безпілотників нашим захисникам. Під час нашого контрнаступу це дуже важлива зброя, яка рятує життя і допомагає нищити ворога. Ці дрони допоможуть нашим хлопцям вести розвідку та коригувати вогонь. А завдяки системі скиду ще й влучно доставлять розплату оркам», - наголосили у волонтерському штабі.

Раніше «Українська команда» передала 72-й ОМБр ім. Чорних Запорожців партію дронів, позашляховик Mitsubishi, дуже дефіцитну в Україні гуму для позашляховиків Hummer та інші потрібні речі. Також повідомлялося, що після підриву росіянами Каховської ГЕС «Українська команда» передала херсонцям 20 тонн гуманітарної допомоги. А загалом за час війни передала військовим підрозділам та цивільним українцям, що постраждали від війни, більш ніж 1000 тонн допомоги на суму понад 200 млн грн.