Джаз та різдвяні композиції: Національна філармонія оголосила програму на січень

Фото: Національна філармонія

Національна філармонія України оголосила програму концертів на січень. Серед запланованого: джаз, симфонічні твори Бориса Лятошинського, «Різдвяний Сад» Івана Малковича та «Органний різдвяний концерт».

3 січня. Борис Лятошинський

З нагоди Дня народження українського композитора-новатора й модерніста Бориса Лятошинського його симфонічні твори звучатимуть в оригінальному перекладенні для двох фортепіано у авторському проєкті піаніста і дослідника творчості композитора – Гліба Фаренюка.

5 січня. «Джазові теми з імпровізацією»

Проєкт піаністки та композиторки Неоніли Лагодюк «Джазові теми з імпровізацією». Поряд із вже відомими творами пані Неоніли, цього вечора звучатимуть і прем’єри. У програмі візьмуть участь Київський квартет саксофоністів, солісти, а танцювальні ритми задаватиме відомий український степіст Володимир Шпудейко.

7 січня. «Різдвяний Сад». Іван Малкович та Liatoshynskyi Capella

Різдвяну історію зіграє і розповість Liatoshynskyi Capella: Choir and Orchestra Національного Будинку Музики під орудою диригента Богдана Пліша та Іван Малкович у дійстві «Різдвяний Сад». У програмі звучатиме різдвяна поезія, колядки і щедрівки, а також різдвяна симфонічна музика.

9 січня. Класика та романтика

Київський камерний оркестр презентує витончену програму з вибраних творів класичного та романтичного періодів Моцарта, Шуберта, Елгара і Гріга.

11 січня. «Органний різдвяний концерт»

Як звучать на органі різдвяна ідилія, пропозиція, медитація, фантазія, пасторалі, прелюдії та інші музичні цікавинки? «Органний різдвяний концерт» виконає солістка-органістка Національної філармонії України Тетяна Жук-Сєдова.

12 січня. «Коляда»

Музичний проєкт «Коляда» співачки Руслани Лоцман для голосу та оркестру, колядки та щедрівки якого утворюють повний пісенний цикл українського різдвяного календаря.

Фото: Національна філармонія

13 січня. Саксофон. Big Band Ambassadors

Big Band Ambassadors Національного президентського оркестру на чолі з бенд-лідером і класним саксофоністом Олександром Рукомойніковим. Програма концерту є справжнім відображенням різноманітності музичних жанрів – від витончених джазових стандартів до класичних мелодій, від улюблених різдвяних композицій до експериментальних рокових імпровізацій.

16 січня. Сamerata Chamber Session

Проєкт солістів «Київської Камерати» та Kyiv Piano Duo – Сamerata Chamber Session. Ідея серії камерних концертів малими складами була давньою мрією Валерія Матюхіна, засновника і багаторічного керівника «Камерати», адже він створив колектив, де кожен музикант є і солістом, і ансамблістом, і оркестрантом.

Цього вечора прозвучать Соната для фортепіано та Фортепіанний квінтет німецького композитора Германа Гетца, який навчався фортепіанній майстерності у самого Ганса фон Бюлова. Ще один твір – Фортепіанний квінтет «Форель» Франца Шуберта, який він написав у віці 22 років. Замість традиційного інструментального складу (фортепіано + струнний квартет) композитор замінив одну зі скрипок на контрабас.

19 січня. «Різдвяна подорож»

Камерний хор Moravski підготував нову програму: «Різдвяну подорож» з творів українських та зарубіжних композиторів, а також колядки і традиційні англійські пісні.

20 січня. Акордеон. Ігор Завадський

На сцені Колонного залу філармонії святкуватиме свій День народження акордеоніст-віртуоз Ігор Завадський. Звучатимуть твори Марчелло, Баха, Генделя, Моцарта, Верді, П’яццолли, Косма, а також обробки українських народних пісень.

22 січня. SAX JAZZ NIGHT

Сольний концерт Київського квартету саксофоністів – SAX JAZZ NIGHT. Цього вечора до музикантів приєднаються також відомий джазовий піаніст Тимур Полянський та ударник Олег Пахомов. Звучатиме музика Баха, Темплтона, Брубека, Гершвіна, Коріа, Генкока, Берліна, Веласкеса, Міллера та ін.

Фото: Національна філармонія

23 січня. Вівальді та П'яццолла

У виконанні Київського камерного оркестру – незабутній цикл скрипкових концертів «Пори року» венеціанського композитора-віртуоза Антоніо Вівальді, а також натхненний ними опус аргентинця Астора П'яццолли «Пори року в Буенос-Айресі». Навколишній світ очима двох геніїв постає таким різним, але однаково змушує захоплюватися повнотою життя, віртуозно відображеною в музиці.

24 січня. «Українська рапсодія»

Назву концерту Національного духового оркестру України під батутою Івана Стецького 24 січня дала «Українська рапсодія» сучасного швейцарського композитора Франко Чезаріні, натхненна колоритом українського фольклору різних регіонів України. Публіку очікує колоритна та яскрава мандрівка творчістю українських композиторів різних епох – від легендарної потужної увертюри до опери «Тарас Бульба» основоположника вітчизняної музики Миколи Лисенка до «Концертіно» молодого сучасного композитора Едварда Кравчука, музику якого за останній рік прослухало понад 7 мільйонів меломанів по всьому світу (за даними Spotify).

27 січня. «Моцарт +»

Концерт-святкування двох іменинників: скрипальки Богдани Півненко та Вольфганга Амадея Моцарта. У програмі під назвою «Моцарт +» на сцену вийдуть Національний ансамбль солістів «Київська камерата», диригент Володимир Шейко і солісти: Сусанна Чахоян, сопрано, Мирослава Которович, Кирило Бондар, Аліса Кузнєцова – скрипка, Катерина Супрун, альт й, звісно, Богдана Півненко, скрипка.

У січні також пройдуть концерти із молодими солістами і солістками:

17 січня разом із Національним симфонічним оркестром України під управлінням диригента Володимира Сіренка, – Концерт № 2 для фортепіано з оркестром Каміля Сен-Санса виконає піаністка Анфіса Бобильова (Україна-Австрія). Також у цій програмі звучатимуть Увертюра до опери Quinto Fabio Дмитра Бортнянського та Симфонія № 3 Яна Сібеліуса;