Тімоті Снайдер. «Нариси таємної війни». Уривок

Але це також і книжка про велику інтелектуальну й політичну мрію, якій не судилося здійснитися на початку ХХ століття, проте яка здійснюється на наших очах на початку століття ХХІ. Ліберальна модель модернізації, яку намагався втілити Генрик Юзевський на Волині перед Другою світовою війною, не була успішною ані на думку сучасників, ані на думку більшості істориків. Проте Снайдер підважує цей консенсус і, за словами Ярослава Грицака, пропонує подивитися на неї «з ширшої перспективи — перспективи політичної модернізації Східної Європи».

Можна сказати, що «Нариси таємної війни» — це захоплива шпигунська історія. Її герой — польський художник і розвідник Генрик Юзевський, уродженець Києва, один з найближчих соратників Юзефа Пілсудського, віцеміністр внутрішніх справ українського уряду в 1920 році, волинський воєвода в міжвоєнний період, багаторічний підпільник і конспіратор. Можна сказати, що це розповідь про змагання польської та радянської розвідок. Можна сказати, що це серйозна наукова праця.

Ця робота Снайдера – одна з небагатьох, якої донедавна не було українською. Перші переклади його бестселерів «Криваві землі» й «Червоний князь» вийшли ще 2011 року; останні книжки історика зʼявлялися українською практично відразу після англомовних видань; тоді як «Нариси таємної війни» чекали на переклад 18 років. Завдяки підтримці Польського Інституту у Києві та Посольству США в Україні ця праця в перекладі Павла Грицака нарешті зʼявилася під імпринтом «ТАО». Передмову до видання написав відомий український історик Ярослав Грицак, який називає його своєю улюбленою книжкою Снайдера.

Фото: ТАО

Пролог: допити

Польський художник намагався себе опанувати в камері. Був вересень 1953 року, і наразі Генрик Юзевський був вдоволений тим, як йому ведеться в комуністичній тюрмі. У березні 1953-го, після тринадцяти років підпілля й опору проти гітлерівської та сталінської окупацій його країни, Юзевського заарештували органи безпеки комуністичної Польщі. Спершу слідчі здавалися дещо дезорієнтованими. Художника заарештували за якихось два дні перед смертю Йосифа Сталіна, і через декілька безладних тижнів слідчі від нього відчепилися. Юзевський, який очікував від комуністів швидкої смерті, натомість тішився літом зволікань. Він читав філософські книжки і вів довгі бесіди з балакучим співкамерником. Однак до вересня комуністи довідалися важливу подробицю з політичного життя художника — його кар’єру в незалежній Польщі до 1939 року. Юзевський був чільним антикомуністом. Його слідчий роздобув документи: 1928 року художника відрядили на східні землі, Волинь, аби зупинити поширення комунізму з Радянського Союзу до Польщі. Невдовзі після цього слідчий зміг довести, що після більшовицької революції, у 1919 і 1920 роках Юзевський керував розвідувальними операціями для воєнізованої польської організації в Україні. Оскільки радянське кримінальне законодавство мало зворотну дію, усе це було злочином.

Польсько-радянська війна 1919–1920 років, коли Варшава й Москва змагалися за пограниччя вже неіснуючої Російської імперії, була першим великим міжнародним конфліктом між комунізмом і антикомунізмом. Юзевський, поляк із Києва, відіграв особливу роль у польських воєнних зусиллях. Окрім розвідувальної діяльності в Україні, він служив заступником міністра в українському уряді в Києві, а польський головнокомандувач Юзеф Пілсудський поклав на нього завдання проводити партизанські операції у Варшаві у разі перемоги більшовиків. Польща перемогла в цій війні і таким чином проклала західний кордон більшовицької революції. За умовами мирного договору 1921 року українські землі було поділено між Польщею та Радянським Союзом. Волинь — найбільш українське воєводство Польщі — стала плацдармом для радянських спроб проникнути в Польщу й послабити її, вдаючись до гасел земельної реформи та національного самовизначення для українців. Комуністичний рух мав популярність, оскільки ці уявлення промовляли до соціального стану українського селянства. Коли в 1926 році Юзеф Пілсудський прийшов до влади у Польщі шляхом військового перевороту, він викликав Юзевського з його художньої майстерні, попросив наглядати за роботою польського уряду у Варшаві, а тоді відрядив керувати Волинню. Усупереч європейським тенденціям і популярній думці, у Польщі Юзевський започаткував політику національних поступок українській більшості — програму, що стала відомою як Волинський експеримент. Його діяльність у міжвоєнній Волині була елементом державної політики використання національних питань для послаблення комунізму.

Забуття

Волинь була пограниччям, де переважало українське населення, у містах і містечках — єврейське, а керувала Польща. Для Юзевського національність була справою не так демографії, як політики, не так питанням підрахунку населення, як переконанням, що на те населення можна покластися в біді. Волинський експеримент художника можна трактувати як спробу стримати плин часу, зберегти автохтонний українсько-польсько-єврейський лад, водночас толеруючи виникнення модерних національних відмінностей. Крім того, експеримент можна розуміти як таку собі альтернативну модерність, як мультикультурність ще до появи цього явища: мета державної політики полягала не в тому, щоб побудувати єдину націю, а радше в тому, щоб поєднати неминучі відмінності між декількома націями. Хай як визначити цей експеримент, його подолали сили, що їх Юзевський не контролював. Спершу зміни прийшли з радянського боку кордону. На посаді волинського воєводи Юзевський бачив голодну смерть мільйонів у Радянській Україні в 1932–1933 роках, етнічні чистки десятків тисяч поляків у Радянській Україні в 1935–1936 роках і страту близько мільйона радянських громадян, яких звинувачено в шпіонажі на користь Польщі в 1937–1938 роках. Тоді падіння настало в Польщі. Із дедалі більшим нахилом вправо, поки Польща малювала зі своїх національних меншин джерело загрози, Юзевський втратив фавор і був змушений піти у відставку зі своєї посади. Здалека він спостерігав за переслідуванням українців Волині з боку Варшави в 1938–1939 роках. Після радянсько-німецького вторгнення в Польщу у вересні 1939 року Юзевський у підпіллі писав у своїх нелегальних газетах про радянські депортації польських еліт у 1939–1941 роках, Голокост євреїв у 1941–1942 роках, етнічні чистки поляків, здійснені українськими націоналістами, у 1943-му, радянські депортації поляків та українців у 1944–1946 роках та етнічні чистки українців з боку комуністичного режиму Польщі в 1947-му.

Волинський експеримент забуто чи радше навмисно стерто з пам’яті. У вересні 1953 року, коли комуністичні слідчі повʼязали повоєнний спротив Юзевського проти комуністичного режиму з його міжвоєнною політикою, вони прагнули відправити його увесь на смітник історії. З їхньої точки зору, новий лад переміг, тож старий треба було забути. Їхня спроба забуття була останньою в низці таких спроб. Радянські агенти намагалися вбити Юзевського в 1932-му, українські націоналісти — у 1934-му, польські націоналісти — у 1942-му, а польські комуністи — у 1943 роках. Перші два замахи на Юзевського здійснено, коли він був волинським воєводою. Радянських виконавців зловила спеціально дібрана поліція Юзевського, яка вбила їх уночі й залишила на цвинтарі для залякування. Українських націоналістів перехопила польська поліція, їх засудили до ув’язнення. Наступні два замахи випали на долю Юзевського, коли він був активістом у підпіллі під час Другої світової війни. Польські націоналісти проґавили свій шанс, коли Юзевського застерегли колеги з Армії Крайової — головної сили польського спротиву німецькій окупації. Юзевський утік у сільську місцевість, але згодом за ним стежила команда з пʼятьох польських комуністів, які вистріляли дві обойми в нього і кількох його друзів, поки ті грали в бридж при свічках. Юзевський відбувся раною на нозі від гранати, яку вбивця-невдаха закинув у вікно, перш ніж зникнути в ніч. Прийшовши до влади, польські комуністи полювали на «кульгавого художника».

Політичні екстремісти, які прагнули вбити Юзевського тоді, коли він мав вплив, створили історію, у якій для нього не було місця. Комунізм і націоналізм, ідеологічні течії, яким опонував Юзевський, помстилися йому згодом. Жодній з екстремістських груп не вдалося вбити Юзевського впродовж років його політичної діяльності, але крайні праві і крайні ліві змовилися задля ретроспективного знищення його політики. Радянські історики виправдовували радянську окупацію Волині, змальовуючи політику міжвоєнної Польщі як експлуатацію чесного українського селянина. Цієї лінії значною мірою тримається й українська історіографія, і мало хто серед українських істориків поблажливо трактує таких польських шукачів компромісу, як Юзевський. Своєю чергою польські націоналісти від самого початку опиралися запропонованій Юзевським політиці національних поступок. У міжвоєнній Польщі поляки правих поглядів зневажали його. Комуністи, звісно, контролювали країну після 1945 року; вони роками полювали на Юзевського і заарештували його в березні 1953-го.