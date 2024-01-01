Що подивитися: 9 серіалів січня

Новий рік зустріне нас цікавими серіальними новинками: докудрама про Александра Македонського, трагедія з Ніколь Кідман, новинка від Marvel , історія знаменитої наркобаронеси й екранізації бестселерів. Ми відібрали 9 релізів січня, що претендують стати улюбленцями глядачів.

«Ми є тим, що їмо: Експеримент із близнюками»

Фото: Netflix

Де дивитися: Netflix

Коли: 1.01.2024

Документальний серіал від Netflix зосередиться на темі рослинної дієти й розгляне деталі вегетаріанського харчування. Обрані з пар близнюків і близнючок змінять свій раціон і спосіб життя на вісім тижнів у рамках унікального наукового експерименту, який спробує дослідити вплив продуктів харчування на організм. Важливим фокусом серіалу є порівняння двох раціонів — з м’ясом і молочними продуктами і винятково рослинного.

«Твоя перша остання брехня»

Де дивитися: Netflix

Коли: 1.01.2024

Серіал розповідає про вдову Маю Стерн, яка намагається пристосуватися до самотнього життя після приголомшливого вбивства її чоловіка. Та раптом з’являються докази того, що він може бути живим. Жінка переживає за безпеку маленької доньки, тож установлює камеру в будинку. Якось прокручує відеозапис і жахається — на ньому покійний чоловік. Та чи варто вірити побаченому?

«Твоя перша остання брехня» — це екранізація трилеру американського письменника Гарлана Кобена. Його твори відомі нерозв’язаними кінцівками й численними несподіваними поворотами сюжету. Серіал обіцяє багато сюрпризів і нервового лоскоту для публіки.

«Брати Сунь»

Де дивитися: Netflix

Коли: 4.01.2024

Серіал від творців «Американської історії жахів» породив багато очікувань серед критиків і глядачів. Новий високобюджетний проєкт обіцяє свіжий сценарій і першокласну візуальну історію.

Стрічка розповідає про злочини, сім’ю та ідентичність. Сюжет обертається навколо сім’ї Сунів, зосереджуючись, зокрема, на житті Чарльза Суна. Хлопець повертається до Лос-Анджелеса після того, як убивають його батька, впливового чоловіка з кримінальним минулим. Місія Чарльза — не лише захистити сім’ю, а й знайти шлях до батькової спадщини.

«Ехо»

Де дивитися: Disney+

Коли: 10.01.2024

Американська новинка від Marvel Studios заснована на однойменному персонажі Marvel Comics. Новий мінісеріал є спінофом «Соколиного ока» (2021). Мая Лопес не може чути; та вона — майстриня бойових мистецтв, яка вміє ідеально копіювати рухи інших людей. Мая повертається в рідне місто, де має примиритися з минулим, відновити зв’язок з індіанським корінням і прийняти свою сім’ю та місцеву громаду.

«Хлоп’я поглинає Всесвіт»

Де дивитися: Netflix

Коли: 11.01.2024

Екранізація однойменного автобіографічного роману австралійського журналіста Трента Далтона розповість історію про братерство, справжнє кохання та міцну дружбу.

Брісбен, 1983 рік: втрачений батько, німий брат, мати у в’язниці, вітчим-наркодилер, а няня — підозрювана в скоєнні тяжкого злочину. Здається, що життя хлопчика Ілая і так перенасичене травмами, але життя продовжує ставити перешкоди на його шляху. Серед них і зустріч з легендарним брісбенським наркодилером. Незважаючи ні на що, Ілай намагається йти за покликом серця і поступово дізнається, що означає бути хорошою людиною.

«Заповідане»

Де дивитися: Netflix

Коли: 19.01.2024

Стрічка розповідає історію молодої жінки на ім’я Юн Со Ха, яка отримує звістку про смерть дядька. Виявляється, що вона єдина родичка і він залишив їй спадок. Поки жінка оплакує його смерть, до неї приходить зведений брат Кім Янг-Хо і просить свою частку маєтку. Далі починається низка заплутаних убивств і зловісних подій. Під час розслідування відкриється багато таємниць і моторошних істин.

Серіал є екранізацією однойменного популярного корейського цифрового коміксу.

«Гризельда»

Де дивитися: Netflix

Коли: 19.01.2024

Шестисерійний лімітований серіал натхненний реальною історією життя Гризельди Бланко, колумбійської бізнесвумен, яка перетворилася на наркобаронесу і стала «хрещеною матір’ю» злочинного світу Маямі 1970-х років.

Гризельда тікає з Колумбії в Маямі разом з трьома маленькими синами та кілограмом кокаїну. Стрічка розповідає про її шлях від розгубленої матері до безжальної володарки наркоімперії.

«Expats»

Де дивитися: Prime Video

Коли: 26.01.2024

Екранізація успішного роману Джаніс Ю. К. Лі з Ніколь Кідман у головній ролі.

Сюжет поєднує історії трьох жінок, які живуть у Гонконзі. Маргарет — її сім’я переїхала до міста через роботу чоловіка. Гіларі — подруга й сусідка Маргарет, намагається пережити розлучення та побудувати кар’єру. Мерсі — безтурботна корейська американка, випускниця Ліги плюща. Через випадкові підробітки Мерсі знайомиться з гонконгівською спільнотою емігрантів. Зрештою, саме вона стає центральною особою в трагедії, яка зачіпає всіх трьох жінок.

«Alexander: The Making of a God»

Фото: whats-on-netflix.com

Де дивитися: Netflix

Коли: 31.01.2024

Новий документально-драматичний серіал розповідає про життя Александра Македонського. Спосіб оповіді: поєднання експертних інтерв’ю та драматичних реконструкцій. Серіал заглибиться в історичні деталі завоювання Перської імперії.

Усі шість епізодів серіалу знімали переважно в Марокко. Серед консультантів стрічки — багато істориків й археологів, тож чекаємо на правдиву візуальну реконструкцію доби.