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Мінкульт: Три об'єкти Києво-Печерської лаври все ще забарикадовані невідомими людьми

Йдеться про корпуси №№54, 57 і 58. 

Мінкульт: Три об'єкти Києво-Печерської лаври все ще забарикадовані невідомими людьми
Фото: Макс Требухов

Наразі три об'єкти Києво-Печерської лаври все ще забарикадовані невідомими людьми.

Про це в етері телемарафону розповіла голова комісії з приймання-передачі об'єктів державного майна Києво-Печерської лаври, директорка департаменту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики Мар'яна Томин.

За її словами, майно заповідника повернули державі. Але "станом на зараз ще три об'єкти - це 54-й, 57-й і 58-й - там перебувають невідомі люди, які там забарикадувалися, і це є однією з причин, чому Нижня лавра зарежимлена". 

"Але я думаю, що скоро це питання буде вирішено", - додала Томин.

Голова комісії зазначила, що на території заповідника планують згодом збудувати храм Марії. Не лише на честь загиблих у Маріуполі а й на честь ігумені лаври Марії Магдалини Мазепи - матері гетьмана Івана Мазепи.

  • Торік у березні стало відомо, що УМП МП виселяють із лаври
  • Мінкульт розпорядився утворити робочі групи з інвентаризації майна, які виявили численні порушення, як-от незаконні новобудови, пошкодження історичних будівель тощо. Попри судові рішення допустити комісію до перевірок і повернення будівель ченці УПЦ і деякі віряни перешкоджали її роботі. Однак поступово майно повертають у власність держави.
  • Так, у серпні минулого року вдалося повернути 11 споруд.
  • У вересні комісія Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» повернула у державне користування 63-й та 64-й корпуси на території Нижньої лаври. 
  • Раніше в.о. гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко заявляв, що на території Нижньої лаври перебувають 30-40 невстановлених осіб, які саботують роботу комісії заповідника.
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