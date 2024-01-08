Мінкульт: Три об'єкти Києво-Печерської лаври все ще забарикадовані невідомими людьми

Наразі три об'єкти Києво-Печерської лаври все ще забарикадовані невідомими людьми.

Про це в етері телемарафону розповіла голова комісії з приймання-передачі об'єктів державного майна Києво-Печерської лаври, директорка департаменту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики Мар'яна Томин.

За її словами, майно заповідника повернули державі. Але "станом на зараз ще три об'єкти - це 54-й, 57-й і 58-й - там перебувають невідомі люди, які там забарикадувалися, і це є однією з причин, чому Нижня лавра зарежимлена".

"Але я думаю, що скоро це питання буде вирішено", - додала Томин.

Голова комісії зазначила, що на території заповідника планують згодом збудувати храм Марії. Не лише на честь загиблих у Маріуполі а й на честь ігумені лаври Марії Магдалини Мазепи - матері гетьмана Івана Мазепи.