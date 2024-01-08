Мінкульт: Три об'єкти Києво-Печерської лаври все ще забарикадовані невідомими людьми

Наразі три об'єкти Києво-Печерської лаври все ще забарикадовані невідомими людьми.
Про це в етері телемарафону розповіла голова комісії з приймання-передачі об'єктів державного майна Києво-Печерської лаври, директорка департаменту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики Мар'яна Томин.
За її словами, майно заповідника повернули державі. Але "станом на зараз ще три об'єкти - це 54-й, 57-й і 58-й - там перебувають невідомі люди, які там забарикадувалися, і це є однією з причин, чому Нижня лавра зарежимлена".
"Але я думаю, що скоро це питання буде вирішено", - додала Томин.
Голова комісії зазначила, що на території заповідника планують згодом збудувати храм Марії. Не лише на честь загиблих у Маріуполі а й на честь ігумені лаври Марії Магдалини Мазепи - матері гетьмана Івана Мазепи.
- Торік у березні стало відомо, що УМП МП виселяють із лаври.
- Мінкульт розпорядився утворити робочі групи з інвентаризації майна, які виявили численні порушення, як-от незаконні новобудови, пошкодження історичних будівель тощо. Попри судові рішення допустити комісію до перевірок і повернення будівель ченці УПЦ і деякі віряни перешкоджали її роботі. Однак поступово майно повертають у власність держави.
- Так, у серпні минулого року вдалося повернути 11 споруд.
- У вересні комісія Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» повернула у державне користування 63-й та 64-й корпуси на території Нижньої лаври.
- Раніше в.о. гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко заявляв, що на території Нижньої лаври перебувають 30-40 невстановлених осіб, які саботують роботу комісії заповідника.