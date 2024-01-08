Депутата-колаборанта Херсонської міськради засудили до 10 років позбавлення волі

Депутата Херсонської міськради визнали винним колабораційній діяльності. У суді довели, що він прийняв пропозицію представників збройних сил Росії про співпрацю та був проголошений "заступником голови воєнно-цивільної адміністрації м. Херсон".

"Його засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування на 15 років з конфіскацією майна", – повідомили у Офісі генпрокурора.

Перебуваючи на цій псевдопосаді, зрадник виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Раніше окружна прокуратура за фактом співпраці з представниками держави-агресора повідомила про підозру сину цього ж депутата, який також є депутатом Херсонської міської ради.