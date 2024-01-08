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Радник Януковича переправляв ухилянтів за кордон, – прокуратура Києва

За 7000 доларів експосадовець влаштовував ухилянтів "водіями автобуса". 

Радник Януковича переправляв ухилянтів за кордон, – прокуратура Києва
Фото: Пресслужба ДПС України

Повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України 48-річному експосадовцю часів Януковича.

"У березні 2023 року 48-річний мешканець столиці, який до Революції Гідності обіймав посаду радника голови Адміністрації Президента, організував схему з незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України", – повідомили у Київській міській прокуратурі. 

За 7000 доларів зловмисник фіктивно оформлював чоловіків на підконтрольне товариство в якості водіїв міжнародних пасажирських перевезень.

Особа, яка бажала незаконно перетнути кордон, сідала за кермо автобуса разом із фіктивними пасажирами та ще одним водієм-жінкою. Після перетину кордону жінка-водій одразу поверталася до України з пасажирами.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Вирішується питання про притягнення до відповідальності інших учасників схеми. 

У Києві викрили високопосадовця, що допомагав депутатам ухилятися від військової служби. Чиновник сприяв оформленню липового "відрядження" трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників.

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