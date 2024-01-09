Нацкомісія з реабілітації реабілітувала Сергія Параджанова

Національна комісія з реабілітації за поданням Українського інституту національної пам'яті реабілітувала кінорежисера Сергія Параджанова. Про це повідомив директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.
За словами Дробовича, на підтримку розгляду справи виступили Офіс Президента України та українські правозахисники, зокрема Українська Гельсінська спілка з прав людини.
"Зʼявляється надія, що згодом будуть розглянуті й інші складні та резонансні справи українських дисидентів, яких судили в СРСР як за політичними, так і за сфабрикованими загальнокримінальними статтями”, — зазначив Дробович.
Про справу Параджанова:
-
4 вересня 1965 року Сергій Параджанов провів прем’єру стрічки «Тіні забутих предків» за мотивами твору Михайла Коцюбинського у київському кінотеатрі «Україна». Під час прем’єри відбулась акція за участі Івана Дзюби, В’ячелава Чорновола, Василя Стуса та інших діячів культури, які закликали підвестися на знак протесту проти арештів української інтелігенції та підисати лист протесту;
-
у червні 1966 року постанова ЦК КПУ «Про серйозні недоліки в організації виробництва кінофільмів на Київській кіностудії ім. Довженка» розкритикувала діяльність ряду українських режисерів, зокрема і Параджанова;
-
1973 радянський суд розглянув сфабриковане звинувачення Параджанова в «українському націоналізмі та гомосексуалізмі», визнав його винним та засудив на 5 років таборів суворого режиму;
-
1974–1977 Параджанов перебував у таборах; його звільнили в 1977 за клопотаннями радянських і зарубіжних (Луї Арагон, Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Федеріко Фелліні, Лукіно Вісконті, Роберто Росселліні, Мікеланджело Антоніоні) митців. Після звільнення не дістав дозволу на проживання в Києві, мешкав у Тбілісі;
-
9 січня 2024 Україна відзначає 100-ліття з дня народження Сергія Параджанова; його стрічка «Тіні забутих предків» очолює рейтинг “100 найкращих фільмів в історії українського кіно.”