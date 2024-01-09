Нацкомісія з реабілітації реабілітувала Сергія Параджанова

Національна комісія з реабілітації за поданням Українського інституту національної пам'яті реабілітувала кінорежисера Сергія Параджанова. Про це повідомив директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

За словами Дробовича, на підтримку розгляду справи виступили Офіс Президента України та українські правозахисники, зокрема Українська Гельсінська спілка з прав людини.

"Зʼявляється надія, що згодом будуть розглянуті й інші складні та резонансні справи українських дисидентів, яких судили в СРСР як за політичними, так і за сфабрикованими загальнокримінальними статтями”, — зазначив Дробович.

Про справу Параджанова: