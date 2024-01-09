Прикордонники на в’їзді до Києва викрили чергового любителя "руского міра"

У телефоні уродженця Горлівки виявили безліч номерів російських операторів та компрометуючі листування.

На в'їзді до столиці прикордонники ОКПП "Київ" виявили чергового прихильника "руского міра". Уродженець Горлівки 1976 року народження прямував до столиці.

Як повідомили у ДПСУ, у його телефоні прикордонники виявили безліч номерів російських операторів та компрометуючі листування. У них чоловік називає себе руским, розсилає фото та відеоматеріали проросійської спрямованості.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Прикордонники зазначили, що про цей випадок проінформували СБУ.