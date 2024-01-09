Прикордонники на в’їзді до Києва викрили чергового любителя "руского міра"

На в'їзді до столиці прикордонники ОКПП "Київ" виявили чергового прихильника "руского міра". Уродженець Горлівки 1976 року народження прямував до столиці.
Як повідомили у ДПСУ, у його телефоні прикордонники виявили безліч номерів російських операторів та компрометуючі листування. У них чоловік називає себе руским, розсилає фото та відеоматеріали проросійської спрямованості.
Прикордонники зазначили, що про цей випадок проінформували СБУ.
- 9 років за ґратами проведе інформатор проросійського блогера Лєбєдєва, який працює на ФСБ. Зрадник коригував удари по Миколаївщині, а також збирав дані про переміщення техніки ЗСУ.
- Також у грудні затримали ворожого агента на Миколаївщині, який за 10000 грн вистежував позиції Сил оборони та коригував атаки по місту.