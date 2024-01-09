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Прикордонники на в’їзді до Києва викрили чергового любителя "руского міра"

У телефоні уродженця Горлівки виявили безліч номерів російських операторів та компрометуючі листування. 

Прикордонники на в’їзді до Києва викрили чергового любителя "руского міра"
Фото: ДПСУ

На в'їзді до столиці прикордонники ОКПП "Київ" виявили чергового прихильника "руского міра". Уродженець Горлівки 1976 року народження прямував до столиці.

Як повідомили у ДПСУ, у його телефоні прикордонники виявили безліч номерів російських операторів та компрометуючі листування. У них чоловік називає себе руским, розсилає фото та відеоматеріали проросійської спрямованості.

Фото: ДПСУ
Фото: ДПСУ

Прикордонники зазначили, що про цей випадок проінформували СБУ.

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