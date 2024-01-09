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У Києві за перший тиждень року зареєстровано понад 10 тисяч випадків захворювання на грип і ГРВІ, 10 людей померли

50% із тих, хто захворіли, – діти. Лікарі закликають дотримуватись маскового режиму та вакцинуватись.

У Києві за перший тиждень року зареєстровано понад 10 тисяч випадків захворювання на грип і ГРВІ, 10 людей померли
Ілюстративне фото
Фото: ukrinform.ua

За перший тиждень цього року у Києві було зареєстровано понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. 50% з них – діти. Внаслідок хвороби десять дорослих померли в лікарнях. А взагалі по Україні за останні 3 місяці на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1,9 млн людей, повідомляє КМВА. 

Київська військова адміністрація просить усіх киян дотримуватися рекомендацій Міністерства Охорони Здоров’я України та Всесвітньої організації охорони здоров’я - слід дотримуватись маскового режиму та вакцинуватись. 

Зазначається, що найголовнішим захистом проти COVID-19 є курс із трьох щеплень. У 2024 щеплення проти коронавірусу залишаються безоплатними для кожного українця. Вакцинуватися можна через запис у свого сімейного лікаря або в пункті щеплень у медзакладах. Інформацію про найближчі пункти вакцинації, їхні адреси та графік роботи можна знайти на сайті МОЗ (або зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 602019).

За інформацією Міністерства Охорони Здоров’я, наразі у пунктах щеплень використовують вакцини «Janssen» (виробник «Johnson&Johnson») та «Comirnaty» («Pfizer»). Також доступна вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку («Pfizer» — вакцина «Comirnaty» для дітей). 

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