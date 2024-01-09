Міноборони розриває всі договори з компаніями, які пов’язані із Гринкевичами

Бізнесмена звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

У Міністерстві оборони заявили, що розривають всі договори з компаніями, пов'язаними зі скандальними Гринкевичами.

"Позиція така, що після публікації в ЗМІ Міністерством оборони було зразу прийнято рішення стосовно розривання тих договорів, які було укладено", – заявив заступник міністра оборони України Віталій Половенко, передає Interfax-Україна.

Бізнесмена Ігора Гринкевича звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.