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Міноборони розриває всі договори з компаніями, які пов’язані із Гринкевичами

Бізнесмена звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

Міноборони розриває всі договори з компаніями, які пов’язані із Гринкевичами
Фото: ОФіс Генпрокурора

У Міністерстві оборони заявили, що розривають всі договори з компаніями, пов'язаними зі скандальними Гринкевичами. 

"Позиція така, що після публікації в ЗМІ Міністерством оборони було зразу прийнято рішення стосовно розривання тих договорів, які було укладено", – заявив заступник міністра оборони України Віталій Половенко, передає Interfax-Україна.

Бізнесмена Ігора Гринкевича звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

  • 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. 
  • За даними джерел УП, мава йде про бізнесмена Ігора Гринкевича.
  • Наступного дня після затримання Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. Бізнесмена відправили під варту з можливістю внести заставу у розмірі 429 млн 440 тис гривень.
  • Начальник Львівської ОВА Максим Козицький, який нещодавно підписував Меморандум про співпрацю із скандальним бізнесменом, заперечив дотичність до справ Гринкевича. Козицький запевнив, що ні він, ні Львівська ОВА нібито не має жодного стосунку до можливої протиправної діяльності Ігора Гринкевича на закупівлях Міноборони.
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