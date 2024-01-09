Поставка комплектуючих для дронів: за матеріалами БЕБ до санкційного списку внесли 10 російських суб’єктів

Застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи щодо 5 юридичних та 5 фізичних осіб, які причетні до виготовлення російських дронів.
"Російські компанії, які в обхід введених санкцій, здійснювали поставки комплектуючих для виробництва дронів-камікадзе "Ланцет", встановили аналітики БЕБ", – повідомили у Бюро економічної безпеки.
Зокрема йдеться про "Концерн Калашнікова" та повʼязані з ним компанії та особи.
Санкції щодо компаній та осіб запровадили згідно указу президента України.
- Нещодавно РНБО ввела санкції проти одного з найбагатших українців Єрмолаєва та мультимільярдера Лена Блаватніка. Під персональні санкції потрапив ексохоронець Віктора Януковича В’ячеслав Заневський. РНБО ввела санкції проти більш ніж 200 фізичних та юридичних осіб.
- Також президент України Володимир Зеленський ввів у дію ще два рішення РНБО про запровадження економічних санкцій проти колаборантів та компаній на тимчасово окупованих територіях.