Поставка комплектуючих для дронів: за матеріалами БЕБ до санкційного списку внесли 10 російських суб’єктів

Зокрема йдеться про "Концерн Калашнікова" та повʼязані з ним компанії та особи.

Застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи щодо 5 юридичних та 5 фізичних осіб, які причетні до виготовлення російських дронів.

"Російські компанії, які в обхід введених санкцій, здійснювали поставки комплектуючих для виробництва дронів-камікадзе "Ланцет", встановили аналітики БЕБ", – повідомили у Бюро економічної безпеки.

Зокрема йдеться про "Концерн Калашнікова" та повʼязані з ним компанії та особи.

Санкції щодо компаній та осіб запровадили згідно указу президента України.