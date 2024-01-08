Катар виділив 20 млн доларів в ініціативу Grain from Ukraine

Катар бере посередницьку роль у поверненні депортованих українських дітей з Росії.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані. За підсумками розмови глава держави візначив внесок Катару у 20 мільйонів доларів у програму Grain from Ukraine ("Зерно з України").

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Відзначив внесок Катару обсягом 20 млн дол. в ініціативу Grain from Ukraine і запевнив, що Україна попри спроби Росії зірвати мирну навігацію Чорним морем і надалі залишатиметься гарантом світової продовольчої безпеки", – ідеться у повідомленні.

Зеленський відзначив важливу посередницьку роль Катару й особисту позицію шейха у поверненні незаконно депортованих Росією українських дітей.

Крім цього, Зеленський і шейх Тамім бін Хамад аль-Тані обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та організацію майбутнього Глобального саміту миру.

Зеленський запросив представника Катару на наступну зустріч радників у Давосі.