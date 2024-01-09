Справу нардепа Дубінського щодо можливої підробки документів для виїзду за кордон скерували до суду

Офіс Генпрокурора повідомив про скерування до суду обвинувального акту стосовно народного депутата за фактом службового підроблення. Судячи з матеріалів справи, йдеться про нардепа Олександра Дубінського.
Розслідування встановило, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон. Він підготував заяву від свого імені на ім’я Міністра охорони здоров’я України з проханням надати йому документи необхідні для перетину державного кордону України у зв’язку з терміновою необхідністю супроводу його батька на лікування.
Однак, отримавши ці документи, народний обранець, замість того щоб супроводжувати свого батька на лікування, перетнув державний кордон самостійно на наступний день після виїзду за кордон батька.
В подальшому батько повернувся до України набагато раніше, ніж нардеп. Народний обранець перебував поза межами України понад місяць на відпочинку.
Згідно з отриманою інформацією, під час перебування за кордоном він встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії обвинувачений зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.
- Загалом народний депутат отримав три підозри: в підробці службових документів, у організації схеми виїзду за кордон військовозобов'язаного та в державний зраді.
- Першу підозру депутату оголосили 8 серпня 2023. Вона була пов'язана з виїздом депутата за кордон нібито для супроводу на лікування батька.
- 11 листопада 2023 завершили досудове розслідування у справі можливого незаконного виїзду Дубінським за кордон. Слідчі встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу – супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.
- Зараз народний обранець перебуває під вартою до 12 січня 2024 року. За даними слідства, він входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління російського генштабу.
- 27 грудня 2023 року суд залишив Дубінського в СІЗО без права оскарження рішення. Ухвала суду оскарженню не підлягає.