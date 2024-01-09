Справу нардепа Дубінського щодо можливої підробки документів для виїзду за кордон скерували до суду

Слідство встановило, що народний обранець перебував поза межами України понад місяць на відпочинку замість того, щоб, як йдеться у поданих ним документах, супроводжувати свого батька на лікування. Наразі Дубінський знаходиться під вартою.

Офіс Генпрокурора повідомив про скерування до суду обвинувального акту стосовно народного депутата за фактом службового підроблення. Судячи з матеріалів справи, йдеться про нардепа Олександра Дубінського.

Розслідування встановило, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон. Він підготував заяву від свого імені на ім’я Міністра охорони здоров’я України з проханням надати йому документи необхідні для перетину державного кордону України у зв’язку з терміновою необхідністю супроводу його батька на лікування.

Однак, отримавши ці документи, народний обранець, замість того щоб супроводжувати свого батька на лікування, перетнув державний кордон самостійно на наступний день після виїзду за кордон батька.

В подальшому батько повернувся до України набагато раніше, ніж нардеп. Народний обранець перебував поза межами України понад місяць на відпочинку.

Згідно з отриманою інформацією, під час перебування за кордоном він встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії обвинувачений зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.