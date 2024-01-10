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Зеленський: "Системи ППО – це те, чого бракує №1"

За словами президента, Україна почала нарощувати вітчизняне виробництво дронів.

Зеленський: "Системи ППО – це те, чого бракує №1"
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Під час пресконференції у Вільнюсі в середу, 10 січня, президент України Володимир Зеленський відзначив, що наразі є проблеми із виробництвом і Україні не вистачає сучасних систем протиповітряної оборони. Однак, Україні вдалося наростити вітчизняне виробництво дронів, – пише "Інтерфакс.Україна".

"Системи ППО – це те, чого бракує номер один. Боротьба проти дронів. Я радий, що у нас є домовленості з Литвою і з багатьма іншими партнерами також. Виробництво своїх дронів, не буду зараз говорити про кількість, але ми нарощуємо і своє вітчизняне виробництво", – зазначив Зеленський.

Україна розпочала спільне партнерство із США та продовжує співпрацю з європейськими партнерами. Як додав Зеленський, "ми будемо це робити постійно, не чекати, поки весь дефіцит сам собою закриється".

Зі свого боку президент Литви Гінтанас Науседа відзначив підписання з Україною договорів у військовій сфері.

"Я думаю, що це цей шлях, яким ми повинні піти, тому що ми бачимо, що на ринку зброї багато, досить багато грошей, але дуже мало, власне, виробничих можливостей, щоб можна було виготовити продукт", – сказав литовський лідер.

  • Литва надасть Україні новий довгостроковий пакет допомоги на 200 млн євро, а в січні відправить нові боєприпаси. Київ і Вільнюс також підписали угоди щодо спільного виробництва зброї.
  • 10 січня президент України прибув до Вільнюса із неансованим візитом. Після цього він планує відвідати Естонію та Латвію.
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