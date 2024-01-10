Володимир Зеленський і Гітанас Наусєда відвідали Український центр у Вільнюсі

Президент України висловив переконання, що після перемоги України у розв’язаній Росією війні всі українці повернуться додому.

Під час офіційного візиту до Литви президент України Володимир Зеленський разом із президентом Литви Гітанасом Наусєдою та першою леді Діаною Наусєдєнє зустрілися з українською громадою в Українському центрі у Вільнюсі.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський ознайомився з діяльністю організацій, які підтримують Український центр і надають допомогу тимчасово переміщеним українським громадянам.

Це Литовське товариство Червоного Хреста, “Карітас Литва”, волонтерська організація “Сестри – сестрам”, Служба допомоги Мальтійського ордену.

Президент України висловив переконання, що після перемоги України у розв’язаній Росією війні всі українці повернуться додому.

“Ми зробимо все, щоб наблизити цей час. Ми зробимо все, щоб ви повернулися додому. І я зроблю все, щоб українці ніколи не забули, як Литва допомагала нашим громадянам”, – наголосив Зеленський.

В свою чергу, президент Литви пообіцяв, що поки триває війна, двері Українського центру завжди будуть відкриті для українців.

“Ми продовжимо забезпечувати гідні умови життя для українських громадян, які були вимушені втекти від війни до Литви. Найголовніше, що ця підтримка відображає ставлення литовського суспільства, тому вона сильна й незмінна”, - сказав Науседа.

10 січня Зеленський прибув до Вільнюса із неансованим візитом. Після цього він планує відвідати Естонію та Латвію.