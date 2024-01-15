Триває пошук кандидатів на посади послів України у Великобританії та Норвегії, - Кулеба

Україна наразі не має послів у Великобританії та Норвегії, оскільки на ці посади потрібно знайти "сильних кандидатів".

Про це в інтерв'ю проєкту "Бомбардир" розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"В ці країни потрібно знайти особливо сильних кандидатів. І цей пошук триває. Для мене це теж проблема і я з цього приводу внутрішньо напружений", - сказав міністр.

Він уточнив, що для роботи в Лондоні й Осло потрібен "особливий тип людей".

"Пошук триває. Але вже є кілька нових кандидатів. Я буду їх пропонувати президенту Володимиру Зеленському, тому що він ухвалює остаточне рішення. Але пошук триває", - наголосив Дмитро Кулеба.