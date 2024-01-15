Триває пошук кандидатів на посади послів України у Великобританії та Норвегії, - Кулеба

Україна наразі не має послів у Великобританії та Норвегії, оскільки на ці посади потрібно знайти "сильних кандидатів".
Про це в інтерв'ю проєкту "Бомбардир" розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"В ці країни потрібно знайти особливо сильних кандидатів. І цей пошук триває. Для мене це теж проблема і я з цього приводу внутрішньо напружений", - сказав міністр.
Він уточнив, що для роботи в Лондоні й Осло потрібен "особливий тип людей".
"Пошук триває. Але вже є кілька нових кандидатів. Я буду їх пропонувати президенту Володимиру Зеленському, тому що він ухвалює остаточне рішення. Але пошук триває", - наголосив Дмитро Кулеба.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що розглядають декілька кандидатур на пост посла України у Великобританії.
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Попереднього посла - Вадима Пристайка - Зеленський звільнив ще в липні 2023 року. Тоді ж Пристайка позбавили посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO).
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Перед цим експосол розкритикував Зеленського за його зауваження про подяку тодішньому міністру оборони Британії Бену Воллесу. Пристайко сказав, що слова президента про те, що він щоранку дзвонитиме Воллесу з подякою за допомогу були "нездоровим сарказмом".