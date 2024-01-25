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Через негоду знеструмлено 50 населених пунктів в 4 областях

Водночас загальний рівень споживання електроенергії в країні залишається високим. Енергетики просять громадян споживати ощадливо.

Через негоду знеструмлено 50 населених пунктів в 4 областях
Ілюстративне фото
Фото: Міненерго

НЕК “Укренерго” повідомило, що через негоду на ранок знеструмлено 50 населених пунктів: Закарпатська область – 25, Львівська – 18, Чернігівська – 4, Кіровоградська – 3.

Водночас через бойові дії та з інших причин без світла залишається 382 населені пункти. 

Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Миколаївській,  Одеській та Харківській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Також “Укренерго” повідомило, що загальний рівень споживання електроенергії в країні залишається високим, незважаючи на потепління погоди. Енергетики просять громадян споживати електроенергію ощадливо.

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