Через негоду знеструмлено 50 населених пунктів в 4 областях

НЕК “Укренерго” повідомило, що через негоду на ранок знеструмлено 50 населених пунктів: Закарпатська область – 25, Львівська – 18, Чернігівська – 4, Кіровоградська – 3.

Водночас через бойові дії та з інших причин без світла залишається 382 населені пункти.

Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Миколаївській, Одеській та Харківській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Також “Укренерго” повідомило, що загальний рівень споживання електроенергії в країні залишається високим, незважаючи на потепління погоди. Енергетики просять громадян споживати електроенергію ощадливо.