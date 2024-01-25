У Раді пропонують замінити строкову службу на 3-місячний вишкіл і 2 місяці фахової підготовки для всіх українців, – Чернєв

Зараз строкова служба в армії триває від 12 до 18 місяців, залежно від того, є в людини вища освіта чи ні.

Народний депутат, заступник голови профільного парламентського Комітету, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв повідомив, що у парламенті обговорюють ініціативу запровадження в Україні базової військової служби для всіх громадян віком до 25 років, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

“Зараз строкова служба в армії триває від 12 до 18 місяців, залежно від того, є в людини вища освіта чи ні. Ми пропонуємо замінити її на тримісячний вишкіл – це базовий курс, а також два місяці фахової підготовки”, – повідомив Чернєв.

За його словами, також законотворці пропонують, щоб людина, якій виповнилося 18 років, сама обрала час, коли вона готова пройти такий вишкіл з 18 до 25 років. Тобто людина сама вирішуватиме, що умовно наступного року чи через два роки вона готова пройти таке навчання.

Чернєв зауважив, що такий підхід дасть можливість спланувати навантаження на полігони та центри підготовки.

“Головна ідея базової військової служби полягає в тому, що з таким сусідом, як Російська Федерація, всі наші громадяни повинні мати базову військову підготовку”, – наголосив народний депутат.

Також він зазначив, що загалом це одна з тих ланок, яка повинна починатися ще у школі й закінчуватися військовою кафедрою у вишах.

Скасування строкової служби пропонували в попередній редакції законопроєкту про мобілізацію. Цей документ відправили на доопрацювання. Вчора, 24 січня, Комітет із нацбезпеки спростував повідомлення ЗМІ щодо внесення до Ради нової редакції законопроєкту про мобілізацію.