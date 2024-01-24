Комітет із нацбезпеки спростував повідомлення ЗМІ щодо внесення до Ради нової редакції законопроєкту про мобілізацію

Станом на зараз жодних подібних законопроектів від уряду до Верховної Ради не надходило

Голова Комітету з питань національної безпеки Олександр Завітневич спростував інформацію про внесення до Верховної Ради доопрацьованого законопроекту про мобілізацію.

Про це він написав у фейсбуці.

"Станом на зараз жодних подібних законопроектів від уряду до Верховної Ради не надходило. Як тільки такий документ з’явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел, а сам законопроект буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту", - наголосив Завітневич.

Він закликав ЗМІ користуватися офіційними джерелами.

Джерела LB.UA у безпековому комітеті підтвердили, що станом на зараз у парламенті не зареєстровано оновлену редакцію урядового законопроєкту. Також члени робочої групи з підготовки проєкту додали, що 25 лютого не плануються засідання групи та Верховної Ради, про що написали деякі ЗМІ.

"Це фейк та вкид. Тексту проєкту немає. Він сирий та його продовжують доопрацьовувати в Уряді", - сказав один з нардепів оборонного комітету.

"Я теж підтверджую, що це фейк. Бо у депутатів немає тексту", - додала ще одна членкиня комітету з нацбезпеки.

"Текст ще не отримували. Таблицю, що з’явилася у ЗМІ, теж", - сказав інший член комітету з питань оборони та розвідки.

Що відбувається з проєктом закону про мобілізацію