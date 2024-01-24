Комітет із нацбезпеки спростував повідомлення ЗМІ щодо внесення до Ради нової редакції законопроєкту про мобілізацію

Голова Комітету з питань національної безпеки Олександр Завітневич спростував інформацію про внесення до Верховної Ради доопрацьованого законопроекту про мобілізацію.
Про це він написав у фейсбуці.
"Станом на зараз жодних подібних законопроектів від уряду до Верховної Ради не надходило. Як тільки такий документ з’явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел, а сам законопроект буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту", - наголосив Завітневич.
Він закликав ЗМІ користуватися офіційними джерелами.
Джерела LB.UA у безпековому комітеті підтвердили, що станом на зараз у парламенті не зареєстровано оновлену редакцію урядового законопроєкту. Також члени робочої групи з підготовки проєкту додали, що 25 лютого не плануються засідання групи та Верховної Ради, про що написали деякі ЗМІ.
"Це фейк та вкид. Тексту проєкту немає. Він сирий та його продовжують доопрацьовувати в Уряді", - сказав один з нардепів оборонного комітету.
"Я теж підтверджую, що це фейк. Бо у депутатів немає тексту", - додала ще одна членкиня комітету з нацбезпеки.
"Текст ще не отримували. Таблицю, що з’явилася у ЗМІ, теж", - сказав інший член комітету з питань оборони та розвідки.
Що відбувається з проєктом закону про мобілізацію
- Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.
- Нарешті 11 січня засідала погоджувальна рада, опісля голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.
- На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою, повідомив заступник голови комітету із питань оборони Єгор Чернєв. За його словами, це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала.
- Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
- Перед цим антикорупційний комітет виявив низку норм у документі, які можуть призвести до корупційних ризиків.
- 15 січня заступниця міністра оборони Наталія Калмикова заявляла, що нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд до Верховної Ради через декілька тижнів.