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open art museum: українське аутсайдерське мистецтво у Швейцарії

У швейцарському open art museum у місті Санкт-Галлен проходить виставка «Звір війни. Наївне мистецтво з України» під кураторством Лідії Лихач і Моніки Ягфельд. Вона зібрала близько 50 робіт 23 художників і художниць, від майстрів петриківського розпису до сучасного арт брют. На відкритті побувала Валентина Клименко, яка поговорила з однією з кураторок, директоркою open art museum Монікою Ягфельд про історію цього закладу, про його спеціалізацію на арт брют і мистецтві аутсайдерів, про специфіку роботи в містечку на 75 000 мешканців. З огляду на плани львівської влади відкрити музей схожого формату цікаво розібратися в алгоритмах існування такої інституції. 

Лідія Лихач і Моніка Ягфельд (праворуч)
Фото: надано Валентиною Клименко
Лідія Лихач і Моніка Ягфельд (праворуч)

Від збірки до інституції

Санкт-Галлен — некоронована столиця Cхідної Швейцарії, місто, розташоване неподалік Боденського озера. Головний туристичний об’єкт — абатство святого Галла, яке в середньовіччі було чи не найбільшим бенедиктинським монастирем Європи. Тепер його собор і бібліотека є частиною світової спадщини ЮНЕСКО. Цей комплекс — еталон догляду за історичними пам’ятками. Тут усе ідеально відреставровано й доглянуто, зовнішні стіни собору кольору лате не мають ані плямочки, дверні ручки відполіровані, а барокові хвилі в інтер’єрі світло-зеленого кольору роблять собор схожим на великий весільний торт. 

У місті кілька чималих музеїв: Музей текстилю, Kulturmuseum (музей історії та етнографії), Музей природознавства, Художній музей, Kunst Halle Sankt Gallen (галерея сучасного мистецтва). А також незвичний для класичної музейної номенклатури open art museum. Він розташований у ревіталізованих складських приміщеннях і до початку 2023 року так і називався — Музей на складі. Там також працюють поліцейська дільниця, ресторан, бібліотека, Literaturhaus & Bibliothek Wyborada (Центр збереження та публікації жіночої літератури й історії) та інші заклади.

Open art museum починався з приватних колекцій трьох санкт-галленських родин — Ерни й Курта Бургауерів, Міни та Йозефа Джонів і Сімони й Пітера Шауфельбергер-Бреге, які в 1988 році створили Фонд швейцарського наївного мистецтва й арт брюту. Фонд налічував тоді близько 200 робіт, а перша виставка відбулася в адміністративній будівлі кантону. Німкеня Моніка Ягфельд, яка керує музеєм з 2008 року, перетворила його зі збірки, цікавої вузькому колу людей, на сучасну важливу інституцію. Ось як вона згадує ті події: 

«На той час я вже 13 років працювала зі збіркою творів, створених у психіатричних клініках. Це знаменита колекція німецького історика мистецтва і психіатра лікарні Гайдельберзького університету Ганса Прінцхорна — The Prinzhorn Collection. Водночас я працювала зі збіркою наївного мистецтва в The Zander Collection неподалік від Штутгарта. Оголошення про вакансію у Санкт-Галлені мені показала знайома, бо я навіть не передплачувала музейного бюлетеня. Я знала про існуванню цього музею, адже музеїв такого напряму зовсім небагато у світі, тому й зацікавилася.

Лідія Лихач і Моніка Ягфельд (ліворуч)
Фото: надано Валентиною Клименко
Лідія Лихач і Моніка Ягфельд (ліворуч)

Тож я приїхала сюди, щоб подивитися на нього. Він був ще меншим, ніж зараз — тільки приміщення вгорі (зараз музей має приміщення на двох поверхах. — Авт.). Перше моє враження від музею і від експонатів — наче це робила мачуха, а не мати: нерідне, занехаяне, нікому не потрібне. Десь на підвіконні стояла пощерблена тріснута чашка. І мені захотілося створити тут таку атмосферу, щоб люди бачили: кожен твір має свою цінність. Я хотіла зрівняти неконвенційне мистецтво з конвенційним і доглядати за ним на високому рівні. Я була першою людиною, яку взяли на зарплату як директорку й кураторку. У фінансування включилися місто й кантон, але з’явилася також і умова, що музей повинен залишитися в місті і розвиватися. 

Ми почали робити ремонт, поставили спеціальне музейне світло, замінили підлогу, проводили усілякі івенти, щоб заробити гроші, які могли вкладати в ремонт і покращення музею. У 2018 році, до 30-річчя музею, один спонсор, залучивши інші бізнеси, подарував нам приміщення на першому поверсі: тут ми повністю відновили стіни й підлогу, закупили меблі, установили обладнання. Усе робили крок за кроком. Пізніше замінили всі вікна, установили клімат-контроль у фондах, зробили мобільні стіни й модулі, щоб можна було трансформувати виставкові зали. Ми все ще в процесі покращення — робимо все можливе, наскільки нам дозволяє бюджет». 

Під час виставки «Звір війни. Наївне мистецтво з України»
Фото: надано Валентиною Клименко
Під час виставки «Звір війни. Наївне мистецтво з України»

Приміщення на першому поверсі розділене на зони. Є кухонна секція — після вернісажів гості спускаються сюди випити вина чи кави. Є книгарня й сувенірна крамниця, столи для майстер-класів, крісла для камерних розмов. Каталог виставки «Звір війни» чудово вписується в асортимент крамнички. Видавництво «Родовід» видало цей каталог з тримовним текстом: українською, англійською та німецькою. Обкладинки варіюються. 90% куплених у день відкриття каталогів — з німецькомовною обкладинкою, адже Санкт-Галлен — німецькомовний кантон. 

У залі, де експонують виставку «Звір війни», звертаю увагу на підвісні світильники з іменами. Світильник «Моніка» підсвічує роботи петриківських майстринь. «Музейне світло дуже дороге, тому ім’я кожного, хто перерахував гроші на нього, написали на світильниках, — каже Моніка. — Бачите, я теж давала свої гроші».

Під час виставки «Звір війни. Наївне мистецтво з України»
Фото: надано Валентиною Клименко
Під час виставки «Звір війни. Наївне мистецтво з України»

2008 року в музеї на повну ставку працювала лише директорка, ще одна людина в адміністрації — на 20% ставки, тобто, міряючи на швейцарський манер, музей мав 1,2 ставки. Зараз три повні ставки розділені між персоналом, який працює part time різну кількість часу. Плюс є стажери, практиканти. Моніка як кураторка працює з виставками, що не стосуються колекції — як, наприклад, «Звір війни. Наївне мистецтво з України» з фондів РОДОВІД-Галереї. Виставки із зібрання Музею курує Ізабель Цюрхер, але вона працює лише на половину ставки. «Запрошені експерти чи куратори, які теж могли б допомогти, — це лише питання фінансів, — каже Моніка. — Не завжди на це є гроші». 

Ребрендинг, що вказує напрямок розвитку

Кількісні та якісні зміни в музеї привели до потреби відточити ідентичність інституції. Найняли агенцію і два роки разом з фахівцями випрацьовували стратегію музею, місію, візію, розробляли ребрендинг. «Ми збиралися в такому складі: я, президент Фонду Томас Шейтлін (колишній мер Санкт-Галлена. — Авт.), комунікаційник музею Філіп Гросс, наш дизайнер і представники агенції. Разом ми шукали найкращі рішення і ребрендингу, і оформлення, розповідає Моніка.  Також міркували, як розмовляти з публікою про наш музей, і про те, чи треба змінювати стару назву. Вирішили, що потрібно. Потім з Філіпом ще довго доопрацьовували стратегію, відшліфовували кожну фразу, загалом це зайняло два роки».

Виставка «Звір війни. Наївне мистецтво з України»
Фото: openartmuseum.ch
Виставка «Звір війни. Наївне мистецтво з України»

На початку 2023 року музей змінив назву, концепцію та місію: тепер це не Музей на складі, а open art museum. Моніка каже, що разом з новою назвою прийшли зміни свідомості й відчуття концепту. Ось кілька пунктів з прописаної місії музею:

  • open art museum фокусується на мистецтві маргінесу;

  • open art museum руйнує кордони в мистецтві;

  • open art museum ставить під сумнів наявні моделі мислення;

  • open art museum дарує волю емоціям;

  • open art museum сприяє розмаїттю мистецтва й світу мистецтва.

Музей обстоює право на рівноправне існування всіх видів мистецтва, а Моніка, яка все життя займається мистецтвом аутсайдерів, так пояснює свій професійний інтерес до цієї сфери: 

«Неконвенційні види мистецтва спочатку були відкриті психіатрами, які використовували мистецькі практики, щоб лікувати психічних хворих. Але коли це побачили сюрреалісти, експресіоністи, вони сказали: це саме те, що ми шукаємо в собі; люди з психічними захворюваннями роблять це від душі, щиро, вони керуються не головою, а почуттями і відчуттями, тому вони роблять відкриття. І професійні художники теж починають шукати цей стан. Деякі сюрреалісти досягали цього стану за допомогою наркотиків, але їм хотілося б, щоб це йшло зсередини. Професійні митці, які досягли великих успіхів у своїй сфері, колекціонують арт брют, щоб надихатися абсолютно вільним поводженням аутсайдерів з образами, кольорами, композицією. Є відомі швейцарські митці, які мають невеликі колекції арт брюту.

Під час виставки «Звір війни. Наївне мистецтво з України»
Фото: надано Валентиною Клименко
Під час виставки «Звір війни. Наївне мистецтво з України»

Раніше неконвенційне мистецтво було закрите в психіатричних клініках, його вважали не вартим високих похвал чи представлення публіці. Протягом минулого століття, особливо після Другої світової війни, крива інтересу до аутсайдерського мистецтва пішла вгору, його визнали, робили виставки. А зараз його вважають чистим мистецтвом — без домішок пропаганди, без політичного впливу, без маніпуляцій суспільства. Тому зараз його цінують більше, ніж раніше, і намагаються в ньому черпати натхнення.

У 1922 році Ганс Прінцхорн написав книжку «Художня творчість душевнохворих», це була документація. Але те, що відрізняє аутсайдерське від конвенційного мистецтва — відсутність документації, відсутність досліджень. Мені дуже не подобається, що існують рамки вже й для аутсайдерського мистецтва, поза якими залишається багато цікавих робіт й імен. Наприклад, норвезька фотографка Лене Марі Фоссен, яка страждала на анорексію і померла у 2019 році, зробила автопортрети й хотіла їх виставити, але кураторка не дозволила їй це. Я запитала в кураторки під час одного small talk — вона навіть не задумувалася, чому відмовила Лені, а потім підготувалася до розмови і відповіла, що ці автопортрети просто не підходять під параметри мистецтва, яке хочуть бачити люди. Тож варто подивитися на те, які виставки, твори, художники підпадають під таку приховану суспільну цензуру».

Виставка «Звір війни. Наївне мистецтво з України»
Фото: openartmuseum.ch
Виставка «Звір війни. Наївне мистецтво з України»
Виставка «Звір війни. Наївне мистецтво з України»
Фото: надано Валентиною Клименко
Виставка «Звір війни. Наївне мистецтво з України»
Виставка «Звір війни. Наївне мистецтво з України»
Фото: openartmuseum.ch
Виставка «Звір війни. Наївне мистецтво з України»

Українське і швейцарське неконвенційне мистецтво

Запитую, чи легко було Моніці вписатися у швейцарський культурний ландшафт. Вона згадує: 

«Я почала працювати в січні 2008 року, одразу зустріла дуже гарних людей, а в травні того ж року поїхала на гору Сентіс, це неподалік, і там вирішила, що хочу, коли помру, аби мій попіл розвіяли тут, — посміхається Моніка. — І якби можна було за законом, я подалася б на швейцарське громадянство відразу 2008 року, так добре я тут почувалася. Найперше, чим життя у Швейцарії відрізняється від Німеччини, тут є пряма демократія й усі державні служби, місцеві департаменти, міністерства розмовляють з людьми на рівних, тут немає ієрархії, мовляв, я тут угорі, а ти хто такий прийшов? Коли ми розмовляли з департаментом культури в кантоні чи міністерстві, ми завжди говорили як рівноправні партнери, нам завжди відповідали, чиновники підтримували те, що ми робимо. Це те, чого немає в Німеччині, коли ти приходиш у департамент і просиш як жебрак — дайте нам хоч щось. От що я ціную у Швейцарії — пряму демократію, не знаю нічого кращого за це, але до цього також треба повсякчас докладатися».

А як щодо швейцарського мистецтва? 

«Я постійно в процесі пізнання, тому що я багато з чим стикнулася протягом цих років — наївне мистецтво Аппенцеля чи Тогенбургу, регіональні осередки з їхніми особливостями й відмінностями. Коли я натрапляю на нові імена чи явища, то якось спрацьовує те, що я німкеня й по-іншому дивлюся. Зважую, чи можу використати тут свій досвід, бекграунд, який отримала в німецьких інституціях. Якщо так — тоді все зрозуміло, якщо ні, тоді мені треба більше сконцентруватися, подивитися й осмислити. Хоча я ніколи не казала раніше, що німкеня, казала, що я з Німеччини. Через нашу німецьку історію. Я тут хотіла якнайшвидше отримати швейцарське громадянство, бо не хотіла ніколи бути німкенею. Оскільки зараз війна з Україною підняла всі ці моменти історії, я реагую на вашу війну інакше, ніж швейцарці. Вони кажуть: та все буде добре! Та вони цього не знають, не проживали».

Лідія Лихач і Моніка Ягфельд
Фото: надано Валентиною Клименко
Лідія Лихач і Моніка Ягфельд

Моніку Ягфельд і Лідію Лихач, які є кураторками української виставки в open art museum, познайомила Софія Зануссі, директорка Outsider Art Fair у Парижі. На цьому ярмарку Моніка побачила виставку наїву з колекції Лідії, і так вони почали співпрацю. Експозиція «Звір війни» зібрала близько 50 творів 23 авторів: Никифор і Панас Ярмоленко та його донька Якилина; Григорій Ксьонз; Ганна Шабатура; Софія і Ярина Гоменюк; Дмитро Перепелиця; Іван Лисенко; анонімні автори із Сум, Черкас, з Полтави, Харкова; Марія Примаченко; Катерина Білокур; петриківська школа — Тетяна Пата, Параска Власенко; сучасна мисткиня, що належить до арт брюту — Божена Чагарова; самодіяльна художниця середини — другої половини ХХ століття Ганна Готвянська. Публічна програма до виставки включає вечори української музики, літературні зустрічі, лекції українських кураторів і мистецтвознавців, навіть бранч з українськими стравами. Її цілком можна назвати невеликими «українськими сезонами» в Санкт-Галлені. Те, як добре скомпонована ця програма, ще більше підкреслює професійність музею та надає події масштабності. Видно, що музей виважено й серйозно готується до кожної події. Наприклад, відкриття виставки 6 вересня було солідною подією не тільки для музею, а й для міста: на вернісаж прийшли мер Санкт-Галлена, представники Міністерства культури Швейцарії, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Швейцарії Ірина Венедіктова та представники української амбасади. 

«Я лише на початку відкриття українського наївного мистецтва, — каже Моніка, — це тільки крупинка всього того, що є в Україні. З першого погляду я бачу, що українське наївне мистецтво набагато професійніше за те, що вважається наївним мистецтвом у західному світі. Якщо подивитися на ці картини, особливо портрети, побачимо дуже професійні роботи: пропорції, кольори, композиція. Звичайно, якщо придивлятися, то зауважимо непропорційні руки або ноги, рука висить у повітрі — можна зрозуміти, що тут щось не так. Але я в захваті від того, що ці картини намальовані так і, однак, належать до наївного мистецтва, тому що вони переходять планку наївного й наближаються до професійного. Якщо подивитися на наївне мистецтво в Аппенцелі, то це все про місцеві ландшафти, про корів, про те, як гарно вони живуть у горах, як їм подобається так жити. Тобто це віддзеркалення того, що автори почувають; і це цінується тут — таке мистецтво від фермерів. А якщо це інше наївне мистецтво, не звичне пасторально-корівкове, то воно взагалі не цінується. (Ну як сказати, роботи класиків наївного мистецтва доходять до 300 000–500 000 євро. — Авт.).

Тож я у захваті від того, що бачу в українському наївному малярстві, і від того, що тут багато трудівників, селян. Виникає питання, чи це зумовлено політично радянською владою — виведення на перший план трудівників, підтримка всілякими преміями й нагородами, щоб селян і робітників малювали. Тобто це пропаганда чи ні — у наївному мистецтві? Визнання цього мистецтва в Україні значно більше, ніж тут. І тоді в мене виникає питання: чому так, чому в Україні це мистецтво виводять на вищий рівень, а тут майже не вважають за мистецтво?!»

Виставка «Звір війни» триває до 25 лютого 2024 року. Лідія Лихач задоволена співпрацею з open art museum:

«Справді, у Європі привчені до сучасних течій в аутсайдерському мистецтві й арт брюті. Але на мою думку, Марія Примаченко чи Катерина Білокур, як і інші відомі українські майстри неакадемічного мистецтва, готові тримати увагу глядачів. І виставка справді мала успіх серед тих, хто прийшов до музею. Багато допоміг візит пані посла України у Швейцарії Ірини Венедіктової — вона зі своїх позицій представила сучасну українську ситуацію, і було видно, що швейцарці дуже її сприймають!»

Під час виставки «Звір війни. Наївне мистецтво з України»
Фото: openartmuseum.ch
Під час виставки «Звір війни. Наївне мистецтво з України»

Неконвенційне мистецтво як спосіб побачити іншого

У Санкт-Галлені open art museum нарівні з іншими музеями бореться за свого глядача, який у вільний від роботи час намагається «втекти» в гори. Музей робить чотири виставки на рік. Видає каталоги. Виборює гранти. Поповнює колекцію. У травні 2023 року провів чотириденну наукову конференцію, на яку приїхали дослідники аутсайдерського мистецтва з 18 країн. На таку не спромігся жоден місцевий музей. 

«Ми розвиваємо нашу колекцію, експозицію, — коментує Моніка. — Маємо ще багато планів розвитку й розширення, але це вимагає багато коштів. Також зараз ведемо переговори з керівництвом кантону й міста, щоб нам збільшили субсидії, фінансування, ми далі хочемо йти в ногу з часом, відтак цифровізуємо музей на ті гроші, що нам виділили після ковіду. Якщо великі музеї з більшим фінансуванням і більшим персоналом кажуть, що не мають ресурсів на диджиталізацію, то ми це робимо з нашими маленькими ресурсами, бо розуміємо, що це потрібно.

Минулого року розпочали трирічний проєкт інклюзії з фондом Pro Helvetia, щоб люди на візочках, інваліди користувалися усіма музейними можливостями. Робимо виставки для різних категорій людей, але поки що в нас немає представлення розмаїтих категорій людей, наприклад у правлінні, і над цим ми працюємо. Свідомі того, що маленький музей з невеликим штатом, який презентує аутсайдерське мистецтво, має працювати ще більше, щоб бути нарівні з великими музеями, які представляють конвенційне мистецтво. Це все робиться для того, щоб цей вид мистецтва, непрофесійний з академічного погляду, сприймали як частину великого мистецтва».

Під час виставки «Звір війни. Наївне мистецтво з України»
Фото: надано Валентиною Клименко
Під час виставки «Звір війни. Наївне мистецтво з України»

Валентина КлименкоВалентина Клименко, Журналістка
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