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​Стали відомі новообрані члени Наглядової ради УКФ

Термін повноважень чинної НР спливає в січні 2024.

​Стали відомі новообрані члени Наглядової ради УКФ
Фото: ucf.in.ua

Стали відомі результати голосування за обрання членів нової Наглядової ради Українського культурного фонду від громадських організацій та закладів культури. 

Про це повідомив т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв під час робочої зустрічі з представниками культурної спільноти. За його словами, ці результати ще має затвердити лічильна комісія, але немає підстав вважати, що їх будуть переглядати.

Від закладів культури найбільшу кількість голосів отримали директор-художній керівник Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша Олександр Книга (72 голоси) та директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук (67 голосів).

Від громадських організацій найбільше голосів отримали директор TOB "ППВ Mepeжi знань» Володимир Воробей (57 голосів) та голова ГО "Українер" Богдан Логвиненко (56 голосів).

Додатково, двох членів НР має призначити ОП, ще двох - Міністерство культури. Дев'ятого члена (голову) НР обирають інші 8 членів та затверджує Президент. 

Термін повноважень чинної НР спливає в січні 2024.

Подробиці виборів нової Наглядової ради УКФ

  • У грудні 2023-го Міністерство культури та інформаційної політики України оголосило про початок реєстрації осіб, які зможуть голосувати за обрання членів нової Наглядової ради Українського культурного фонду. 
  • Чинний член Наглядової ради Олександр Сусленський цього місяця заявив, що відмовиться від роботи у Наглядовій раді, якщо його оберуть до наступного складу. Він заявив, що на уповноважених осіб, які мають голосувати за членів ради, здійснюється тиск з боку невідомих осіб. Крім того, оприлюднення Мінкультом списку голосувальників порушує законодавство.
  • Детальніше про ситуацію довкола виборів читайте в матеріалі "Наглядова рада УКФ: спроба №2".

Що відомо про Наглядову раду УКФ

  • Наглядову раду УКФ формують на три роки; вона складається з 9 осіб; двох призначає президент, двох – Мінкульт, двох обирають від закладів культури, ще двох – від громадських об’єднань; дев’яту персону – голову фонду – обирають вісім членів НР та призначають наказом міністра культури. 
  • Теперішній склад НР діє з січня 2021 року; термін його повноважень спливає у січні 2024 року. 
  • Однією з важливих функцій НР є призначення виконавчого директора УКФ; термін контракту теперішнього директора Володимира Берковського спливає в червні 2024 року.
  • У травні 2021 року організації-учасники конкурсного відбору проектів УКФ опублікували звернення до президента, в якому вимагали розпуску НР.
  • У червні 2021 року в Києві пройшов мітинг з вимогою розпустити НР УКФ.
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