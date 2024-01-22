​Стали відомі новообрані члени Наглядової ради УКФ

Стали відомі результати голосування за обрання членів нової Наглядової ради Українського культурного фонду від громадських організацій та закладів культури.

Про це повідомив т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв під час робочої зустрічі з представниками культурної спільноти. За його словами, ці результати ще має затвердити лічильна комісія, але немає підстав вважати, що їх будуть переглядати.

Від закладів культури найбільшу кількість голосів отримали директор-художній керівник Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша Олександр Книга (72 голоси) та директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук (67 голосів).

Від громадських організацій найбільше голосів отримали директор TOB "ППВ Mepeжi знань» Володимир Воробей (57 голосів) та голова ГО "Українер" Богдан Логвиненко (56 голосів).

Додатково, двох членів НР має призначити ОП, ще двох - Міністерство культури. Дев'ятого члена (голову) НР обирають інші 8 членів та затверджує Президент.

Термін повноважень чинної НР спливає в січні 2024.

Подробиці виборів нової Наглядової ради УКФ

У грудні 2023-го Міністерство культури та інформаційної політики України оголосило про початок реєстрації осіб, які зможуть голосувати за обрання членів нової Наглядової ради Українського культурного фонду.

Чинний член Наглядової ради Олександр Сусленський цього місяця заявив, що відмовиться від роботи у Наглядовій раді, якщо його оберуть до наступного складу. Він заявив, що на уповноважених осіб, які мають голосувати за членів ради, здійснюється тиск з боку невідомих осіб. Крім того, оприлюднення Мінкультом списку голосувальників порушує законодавство.

Детальніше про ситуацію довкола виборів читайте в матеріалі "Наглядова рада УКФ: спроба №2".

Що відомо про Наглядову раду УКФ