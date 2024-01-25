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62 обʼєкти історичної спадщини Харкова пошкоджено за 5 хвилин — підсумки HeMo

Експерти прозвітували про наслідки обстрілу Харкова 23 січня.

Робота команди HeMo
Фото: Віктор Дворніков
Робота команди HeMo

Внаслідок однієї з наймаштабніших російських ракетних атак на Харків, що відбулась 23 січня 2024 року, місто втратило функціональність 62-х об'єктів історичної спадщини. Про це повідомили експерти Ukrainian Heritage Monitoring Lab (HeMo).

Зранку 23 січня ворог цілив по житловій забудові спальних районів та садибній забудові, а приблизно о 22.05, відбулася атака в межах історичного ареалу Харкова. Експерти HeMo обстежити райони влучань та задокументували пошкодження. За їх висновками, за 5 хвилин, що тривав обстріл, загалом постраждало 62 об'єкти історичної забудови, з них — 20 пам'яток архітектури та об’єкти рекомендовані до включення в перелік пам’яток архітектури місцевого значення та пам'ятки історії місцевого значення. Близько пʼятдесяти обʼєктів були пошкоджені вперше з початку повномаштабного вторгнення.

«Така статистика робить цей обстріл наймасштабнішим за пошкодженнями з усіх, що наша команда документувала за час повномасштабного вторгнення» — ділиться Іван Щурко, керівник експедиційного напрямку HeMo Lab

Під удар потрапило два райони міста із щільною історичною забудовою: Залопань — район з будинками XVIII-XX ст., який вже був обстріляний 16 січня 2024, – та центральна частина міста з забудовою кін.ХІХ-поч. ХХ століття. 

Найбільших пошкоджень зазнали будівлі по вулиці Пушкінській 70, 65 та 68, а також по вулиці Різдвяній 17, 19, 21 і вулиці Коцарській 3.

Постраждав також будинок за адресою Пушкінська 70, в якому знаходиться Національна академія правових наук України. Він був побудований у 1896 р. за проєктом архітектора Сергія Загоскіна для купця Германа Гельфериха, брата відомого промисловця Максиміліана Гельфериха. 

Наслідки обстрілу Харкова 23 січня 2024
Фото: Віктор Дворніков
Наслідки обстрілу Харкова 23 січня 2024

«Внаслідок вибуху відбувся обвал даху, конструкцій горищного перекриття, перекриття другого та третього поверхів, обвал стін і перегородок центральної частини 3го і 2-го поверхів і фрагментів стін другого поверху, виникла пожежа. Внаслідок обвалів знищено оздоблення інтер'єрів» — зазначє Віктор Дворніков, регіональний координатор експедицій Heritage Monitoring Lab у Харкові та Харківській області.

Серед пошкоджених будівель — об’єкти важливі для соціально-культурного життя міста: громадський центр «Фабрика спейс», ресторан «Трипіччя», громадський центр «ЕВО-ХАБ», Благовіщенський собор, кав'ярня «Makers», Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, Харківське медичне товариство.

Загалом в 62 об’єктах культурної спадщини зафіксовано пошкодження скління, в більш ніж 35 – пошкодження внутрішнього оздоблення, покрівель, утворення конструктивних тріщин, що буде мати вплив на подальшу руйнацію даних об’єктів через прогресування розкриття тріщин та вплив опадів.

Окрім того, що цей обстріл став наймасштабнішим за кількістю пошкоджених будівель історичної забудови за час повномасштабного вторгнення, він також став наймаштабнішим за кількістю поранениих та загиблих: внаслідок атак 23 січня поранено більше ніж 60 людей, на жаль, 10 людей загинуло — таку кількість назвали в прокуратурі Харківської області.

Наслідки обстрілу Харкова 23 січня 2024
Фото: Віктор Дворніков
Наслідки обстрілу Харкова 23 січня 2024

Про Ukrainian Heritage Monitoring Lab:

  • команда HeMo об’єднала музейних спеціалістів з різних міст України

  • експерти HeMo проводять документування за міжнародними методологіями ICCROM та SCRI, які дозволяють зробити ретельне обстеження обʼєктів одразу після пошкодження.

  • проєкт HeMo станом на січень 2024 провів близько 60 експедицій та обстежив більше ніж 784 об’єктів, щоб зафіксувати втрати культурної спадщини

  • створив базу даних з інформацією про досліджені об’єкти; вона допоможе системно та комплексно планувати відновлення пам’яток, а також відстоювати інтереси України у Міжнародному кримінальному суді щодо злочинів РФ проти культури.

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