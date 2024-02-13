Великі українські музеї проведуть програму підтримки для регіональних закладів культури

Фонд «Партнерство задля стійкості України» (ФПСУ) започаткував програму підтримки та розвитку “Спадщина: простір для роботи”, в межах якої сталі музеї та культурні центри ділитимуться досвідом з регіональними закладами культури.

До 3 березня музеї, бібліотеки, культурні центри, громадські організації з регіонів, де працює ФПСУ (Чернігівська, Київська, Сумська, Харківська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська області; Херсонська, Миколаївська, Донецька, Луганська області, в тому числі переміщені організації незалежно від місця теперішнього перебування в Україні), можуть подати заявку на участь у програмі.

Обрані 30 організацій зможуть взяти участь у серії лекцій та дискусій з аналізом викликів воєнного часу та практичних рішень; матимуть можливість опрацювати ідеї своїх проєктів та отримати фахові рекомендації від лекторів та тренерів. В результаті команда експертів з партнерських інституцій відбере до 12-ти проєктів, які отримають менторську підтримку та фінансування в розмірі від 150 до 500 тис. грн. (кошти на реалізацію будуть надані в матеріальній або грошовій формі залежно від спроможності та юридичної форми організації).

Інституції, що ділитимуться досвідом та нададуть менторську підтримку – Мистецький арсенал, фонд ІЗОЛЯЦІЯ, Харківський літературний музей, Одеський національний художній музей.

Фокусні теми програми – робота з ідентичністю, переосмислення місцевих культурних ресурсів, інтерпретація природної та культурної спадщини, деколонізаційні процеси, практики меморіалізації, економіка культури, залучення вразливих груп, робота з травматичними та дискусійними темами.

Тренінги відбудуться у змішаному форматі (онлайн та офлайн у Києві) протягом березня-квітня 2024; час для реалізації проєктів — травень-липень 2024. Програма завершиться підсумковою конференцією в Києві на початку серпня.

Про Фонд «Партнерство задля стійкості України» (ФПСУ):