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Що подивитися: сім романтичних дорам до Дня всіх закоханих

Дорамами зазвичай називають серіали з Південно-Східної Азії, найчастіше з Японії та Південної Кореї. Протягом останнього десятиліття вони стали надзвичайно популярними серед західних глядачів, оскільки їх величезна кількість на будь-який смак. До Дня всіх закоханих LB.ua рекомендує сім романтичних серіалів, знятих у Південній Кореї.

«Незаплановане кохання», 2019

Кадр з фільму 'Незаплановане кохання'
Фото: kinobaza.com.ua
Кадр з фільму 'Незаплановане кохання'

Де дивитися: Netflix 

Мешканка Південної Кореї Юр Сері потрапляє у шторм під час польоту на параплані й приземляється у Північній Кореї. Вона стикається з Лі Чон Хеком, капітаном Північнокорейського спецпідрозділу, представником елітної родини. Чоловік розробляє складний план повернення Юр Сері. Між ними виникає несподіваний звʼязок. 

Міністерство об’єднання Південної Кореї визнало сценариста цього серіалу Людиною року за внесок у справу соборності країни. Драма мала величезний успіх не лише на батьківщині, але й у Китаї та Японії. У США кінотижневик Variety назвав її однією з кращих міжнародних у 2020 році.

«Мій коханий демон», 2023

Де дивитись: Netflix 

Чон Гу Вон — демон, який може жити вічно, укладаючи небезпечні угоди з людьми. Одного дня він звʼязується з То До-хі — дівчиною із заможної родини. Щоб повернути свої сили, він мусить підписати з нею шлюбний контракт. 

Серіал отримав друге місце в категорії Global Top 10 TV (не англійською мовою) від Netflix.

«Червона манжета», 2021

Кадр з фільму «Червона манжета»
Фото: kinorium.com
Кадр з фільму «Червона манжета»

Де дивитись: Sweet TV

XVIII століття. Сон Док Їм прагне незалежності замість ролі однієї з жінок короля. Вона зустрічає Лі Сана, що стане законним королем після смерті батька. Стосунки ставлять Лі Сана перед вибором між обов'язком лідера й особистим щастям.

Ця історична драма сподобається любителям видовищних костюмованих картин.

«Втілення ревнощів», 2016

Кадр з фільму «Втілення ревнощів»
Фото: kinobaza.com.ua
Кадр з фільму «Втілення ревнощів»

Де дивитись: Sweet TV

Лі Хва Сін — вродливий і розумний ведучий новин, який ставиться до своєї роботи вкрай серйозно. Пе На Рі — тиха ведуча прогнозу погоди, яка мріє про вищий карʼєрний щабель. Колись вона була закохана в Лі Хва Сіна, і тепер робочий процес випробовує їх. Чи можлива взаємна симпатія?

Серіал отримав одразу п‘ять нагород від південнокорейської телерадіокомпанії SBS у 2016 році.

«Ти теж людина?», 2018

Кадр з фільму «Ти теж людина?»
Фото: kinobaza.com.ua
Кадр з фільму «Ти теж людина?»

Де дивитись: Sweet TV

Хлопець із заможної родини впадає в кому після страшної аварії. Щоб приховати стан сина, родина замінює його на останню розробку андроїда Нам Шіна-З. Для охорони робота наймають колишню спортсменку Кан Со Бон. З часом та помічає, що андроїд здатен відчувати людські емоції. 

У 2018-му цей науково-фантастичний серіал отримав п’ять нагород від корейського телебачення.

«Шлюб без кохання», 2014

Кадр з фільму «Шлюб без кохання»
Фото: doramy.world
Кадр з фільму «Шлюб без кохання»

Де дивитись: Київстар ТВ

Гі Те — самотній успішний холостяк, який навіть не планує одружуватися. Утім родина наполягає на шлюбі, тож він просить випадкову знайому Джу Чжан Мі зіграти його наречену. Та з часом фейкові стосунки перероджуються у справжні. 

Обоє виконавців головних ролей отримали відзнаки за акторську майстерність на Сеульському фестивалі молодіжних фільмів у 2014 році.

«Світ подружньої пари», 2020

Офіційний плакат південнокорейського телесеріалу «Світ подружньої пари» каналу <i>JTBC</i>
Фото: Вікі
Офіційний плакат південнокорейського телесеріалу «Світ подружньої пари» каналу JTBC

Де дивитись: Sweet TV

Чжі Сон У працює сімейною терапевткою. На перший погляд, її шлюб ідеальний. Однак чоловік, який мріє про кар'єру кінорежисера, починає підозрювати її у зраді та вдається до прихованого розслідування.

Ця драма досі посідає перше місце в рейтингу Корейського кабельного телебачення. 

Соня ВселюбськаСоня Вселюбська, кіножурналістка
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