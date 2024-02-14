Що подивитися: сім романтичних дорам до Дня всіх закоханих

«Незаплановане кохання», 2019
Де дивитися: Netflix
Мешканка Південної Кореї Юр Сері потрапляє у шторм під час польоту на параплані й приземляється у Північній Кореї. Вона стикається з Лі Чон Хеком, капітаном Північнокорейського спецпідрозділу, представником елітної родини. Чоловік розробляє складний план повернення Юр Сері. Між ними виникає несподіваний звʼязок.
Міністерство об’єднання Південної Кореї визнало сценариста цього серіалу Людиною року за внесок у справу соборності країни. Драма мала величезний успіх не лише на батьківщині, але й у Китаї та Японії. У США кінотижневик Variety назвав її однією з кращих міжнародних у 2020 році.
«Мій коханий демон», 2023
Де дивитись: Netflix
Чон Гу Вон — демон, який може жити вічно, укладаючи небезпечні угоди з людьми. Одного дня він звʼязується з То До-хі — дівчиною із заможної родини. Щоб повернути свої сили, він мусить підписати з нею шлюбний контракт.
Серіал отримав друге місце в категорії Global Top 10 TV (не англійською мовою) від Netflix.
«Червона манжета», 2021
Де дивитись: Sweet TV
XVIII століття. Сон Док Їм прагне незалежності замість ролі однієї з жінок короля. Вона зустрічає Лі Сана, що стане законним королем після смерті батька. Стосунки ставлять Лі Сана перед вибором між обов'язком лідера й особистим щастям.
Ця історична драма сподобається любителям видовищних костюмованих картин.
«Втілення ревнощів», 2016
Де дивитись: Sweet TV
Лі Хва Сін — вродливий і розумний ведучий новин, який ставиться до своєї роботи вкрай серйозно. Пе На Рі — тиха ведуча прогнозу погоди, яка мріє про вищий карʼєрний щабель. Колись вона була закохана в Лі Хва Сіна, і тепер робочий процес випробовує їх. Чи можлива взаємна симпатія?
Серіал отримав одразу п‘ять нагород від південнокорейської телерадіокомпанії SBS у 2016 році.
«Ти теж людина?», 2018
Де дивитись: Sweet TV
Хлопець із заможної родини впадає в кому після страшної аварії. Щоб приховати стан сина, родина замінює його на останню розробку андроїда Нам Шіна-З. Для охорони робота наймають колишню спортсменку Кан Со Бон. З часом та помічає, що андроїд здатен відчувати людські емоції.
У 2018-му цей науково-фантастичний серіал отримав п’ять нагород від корейського телебачення.
«Шлюб без кохання», 2014
Де дивитись: Київстар ТВ
Гі Те — самотній успішний холостяк, який навіть не планує одружуватися. Утім родина наполягає на шлюбі, тож він просить випадкову знайому Джу Чжан Мі зіграти його наречену. Та з часом фейкові стосунки перероджуються у справжні.
Обоє виконавців головних ролей отримали відзнаки за акторську майстерність на Сеульському фестивалі молодіжних фільмів у 2014 році.
«Світ подружньої пари», 2020
Де дивитись: Sweet TV
Чжі Сон У працює сімейною терапевткою. На перший погляд, її шлюб ідеальний. Однак чоловік, який мріє про кар'єру кінорежисера, починає підозрювати її у зраді та вдається до прихованого розслідування.
Ця драма досі посідає перше місце в рейтингу Корейського кабельного телебачення.