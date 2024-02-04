Крістіан Діор, шпигуни та ніндзя, країна Оз: 9 серіалів лютого

Цей лютий пропонує нам багато серіальних цікавинок: нову адаптацію історії про містера і місіс Сміт, екранізацію роману Девіда Ніколса «Один день», першу адаптацію про країну Оз для дошкільнят, серіал про Крістіана Діора, продовження історії Аватара й іронічний мультик для дорослих.

«Містер і місіс Сміт»

Де дивитися: Prime Video

Коли: 02.02

«Містер і місіс Сміт» — американський шпигунський комедійний телесеріал, створений Франческою Слоун і Дональдом Гловером на основі культового фільму 2005 року з Анджеліною Джолі й Бредом Піттом, який знайшов шанувальників у всьому світі. У новій, серіальній версії зіграли Мая Ерскін і Дональд Ґловер, відомий також під сценічним ім’ям Childish Gambino.

Двоє блискучих шпигунів об’єднуються, щоб удати подружню пару. Разом їм доведеться подолати багацько перешкод.

«Ді та друзі з країни Оз»

Де дивитися: Netflix

Коли: 05.02

Заново відкрити чарівну країну Оз можна в новому серіалі від Netflix, який створила 9 Story Media Group.

«Ді та друзі з країни Оз» — це фантастичний пригодницький мюзикл для дошкільнят, який розповідає про дівчинку на ім’я Ді. Вона відкриває для себе дивовижну країну Оз, де зустрічає нових друзів і отримує виклик — урятувати день і врятувати цілу країну. Це вперше, коли історія країни Оз адаптована й переосмислена у форматі серіалу для дошкільної аудиторії.

«Один день»

Де дивитися: Netflix

Коли: 08.02

Netflix незабаром випустить серіальну адаптацію роману Девіда Ніколса «Один день», який раніше екранізували у 2011 році з Енн Гетевей у головній ролі.

1988 рік, Декстер Мейх’ю та Емма Морлі щойно познайомилися. Вони добре знають, що наступного дня, по закінченню коледжу, їхні шляхи розійдуться. Але навіть після цього не можуть перестати думати одне про одного. Минають роки, Декс і Ем живуть кожне своїм життям. І все ж не в силах відпустити те особливе, що захопило їх першої ночі. Між ними виникають надзвичайні стосунки. Упродовж 20 років вони щоразу зустрічаються одного й того самого дня. Переживають сварки й бійки, надії та втрачені можливості, їх об’єднують сміх і сльози.

«Убивчий парадокс»

Де дивитися: Netflix

Коли: 09.02

«Убивчий парадокс» — південнокорейський кримінальний серіал, заснований на однойменному вебтуні.

І Танг — звичайний студент коледжу, який підробляє в цілодобовому магазині. Однієї ночі він сперечається з покупцем, бере молоток і вбиває його. Танга мучать сумління і страх, але коли він дізнається, що ліквідував серійного вбивцю, розуміє, що може розпізнати зло й позбутися його. Незабаром стає самозваним суддею, караючи людей за минулі злочини. Але потім вже самого Танга починає переслідувати холоднокровний і невтомний детектив.

«Новий погляд»

Де дивитися: Apple TV+

Коли: 14.02

Серіал розповідає про становлення Крістіана Діора, його суперництво з Коко Шанель, тісні стосунки з сестрою Катрін Діор. А також як він заснував бренд, що й досі, більш ніж 75 років по тому, залишається лідером індустрії. У головних ролях зіграли Бен Мендельсон, Жюльєтт Бінош і Мейзі Вільямс. Зйомки відбувалися виключно в Парижі, а центральну роль у серіалі відіграє дім №30 на вулиці Монтень — Будинок моди Діора.

Як повідомляє Apple TV+, 10-серійна історична драма від Тодда А. Кесслера зосереджується на ключовому моменті ХХ століття, коли Париж повернув світ до життя завдяки своїй модній іконі — Крістіану Діору.

«Дім ніндзя»

Де дивитися: Netflix

Коли: 15.02

Нова японська драма від Netflix обіцяє захопливу історію про клан ніндзя, що змушений повернутися до професії.

Сім’я Тавара — останній клан ніндзя. Вони полишили свою роботу після трагічного інциденту. Утім раптово Японію огортає найбільша криза в історії, і саме сім’я Тавара має шанс урятувати цілу націю.

«Аватар: Останній захисник»

Де дивитися: Netflix

Коли: 22.02

Netflix готується до виходу екранізації популярного анімаційного серіалу від Nickelodeon «Аватар: Останній маг повітря».

Серіал розповідає про Аанга, останнього вцілілого з Повітряних кочівників, який приймає свою долю Аватара. Аанг мусить підкорити чотири стихії, зберегти мир між чотирма народами світу й перешкодити безжалісним амбіціям народу Вогню.

«Друга найкраща лікарня в Галактиці»

Де дивитися: Prime Video

Коли: 23.02

Мультсеріал для дорослих «Друга найкраща лікарня в Галактиці» розповідає про доктора Сліча й доктора Клака — прибульців, найкращих друзів і всесвітньо відомих хірургів, які борються з паразитами, що живляться тривогою, незаконними часовими петлями й ІПСШ, що передаються через космічні простори.

У першому сезоні лікарі Сліч і Клак беруться за вкрай небезпечну й потенційно революційну справу, ставлячи під загрозу особисті стосунки й існування загалом.

«Poacher»

Де дивитися: Prime Video

Коли: 23.02

Poacher — це вигадана послідовність подій, що розгортаються в густих лісах штату Керала й міських джунглях столиці Індії Делі. Заснований на судових документах і свідченнях, серіал висвітлює внесок співробітників індійської лісової служби, працівників неурядової організації «Траст дикої природи Індії», поліцейських і просто добрих самаритян. Ризикуючи життям, усі вони розслідували діяльність найбільшої в історії Індії банди браконьєрів, що полювала за слоновою кісткою.

Фільм знімали в реальних умовах у Кералі й Нью-Делі; він доступний англійською, малаялам і гінді.