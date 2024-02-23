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На Подолі в Києві горять склади, жителям радять зачинити вікна та відмовитись від прогулянок

На Подолі в Києві горять склади, жителям радять зачинити вікна та відмовитись від прогулянок
Ілюстративне фото
Фото: donnews.ru

У Подільському районі Києва горять складські приміщення.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Зазначається, що на місці працюють усі аварійно-рятувальні служби.

Однак, у зв’язку з пожежею може спостерігатися локальне погіршення якості повітря.

До поліпшення ситуації зі станом повітря КМДА рекомендує:

  •     закрити вікна;
  •     обмежити перебування на вулиці;
  •     пити багато води;
  •     якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагалдаємо, 9 лютого на Київщині, в Софіївський Борщагівці, сталася пожежа в приватному дитячому садочку. 21 дитину довелося евакуювати.

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