На Подолі в Києві горять склади, жителям радять зачинити вікна та відмовитись від прогулянок

У Подільському районі Києва горять складські приміщення.
Про це повідомляє Офіційний портал Києва.
Зазначається, що на місці працюють усі аварійно-рятувальні служби.
Однак, у зв’язку з пожежею може спостерігатися локальне погіршення якості повітря.
До поліпшення ситуації зі станом повітря КМДА рекомендує:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Нагалдаємо, 9 лютого на Київщині, в Софіївський Борщагівці, сталася пожежа в приватному дитячому садочку. 21 дитину довелося евакуювати.