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Укроборонпром заявив, що складатиме стрілецьку зброю за стандартами НАТО

Українська сторона підписала відповідну ліцензійну угоду з чеською компанією Česká zbrojovka.

Укроборонпром заявив, що складатиме стрілецьку зброю за стандартами НАТО
Фото: Укроборонпром

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (Укроборонпром) заявило, що складатиме стрілецьку зброю відповідно до стандартів НАТО за ліцензійною угодою з Česká zbrojovka, яка є дочірньою компанією Colt CZ Group SE. 

Зазначається, що це дасть змогу складати гвинтівки стандарту НАТО, зокрема модель CZ BREN 2, в Україні та оснастити ЗСУ перевіреною, високоякісною стандартною вогнепальною зброєю, яка посилить їхні оперативні можливості.

CZ BREN 2 використовують військові формування та правоохоронні органи по всьому світу, наприклад, армія Чеської Республіки, Збройні сили України, Оперативна група французької національної жандармерії (GIGN), португальська армія, польська прикордонна служба, румунська жандармерія тощо.

“Передача технологій від країн-членів НАТО є ключовим моментом для нашої компанії, зумовленим успішним міжнародним партнерством та реформою ОПК. Ця ініціатива є важливим кроком на шляху до створення Арсеналу вільного світу в Україні”, – підкреслив генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.

Зі свого боку, гендиректор Česká zbrojovka Ян Заїц заявив, що цей перший крок до повномасштабного проєкту з передачі технологій для гвинтівки CZ BREN 2 є прямим наслідком її успішного застосування Збройними силами України на полі бою в Україні.

Укроборонпром зазначає, що в Україні амбітний проєкт передачі технологій виробництва CZ BREN 2 був представлений як ключова ініціатива на Першому міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC1) в Києві. Захід, у якому взяли участь 252 компанії з понад 30 країн світу, відбувся наприкінці вересня 2023 року.

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