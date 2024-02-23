Зеленський пояснив звільнення Залужного і низки командувачів необхідністю переформатування та ліквідації бюрократії

Президент наголосив, що процеси мають бути швидшими, бо для нас час – це життя.

Президент Володимир Зеленський пояснив заміну головнокомандувача армії та іншіх командувачів потребою "переформатування". В інтерв'ю американському телеканалу Fox News він сказав, що деякі речі протягом часу не змінювалися.

"Ми маємо бути швидшими. Це означає – позбутися всієї бюрократії, яку ми маємо", – сказав він.

Зеленський додав, що потрібно також стати більш технологічно розумними, більш технологічними та швидкими.

"Час – це гроші. У нашому випадку – це не гроші, а людські життя", – сказав президент.

Зеленський додав, що вдячний колишньому головкому Валерію Залужному за те, що він зробив для країни.

Звільнення Залужного