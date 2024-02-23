Зеленський пояснив звільнення Залужного і низки командувачів необхідністю переформатування та ліквідації бюрократії

Президент Володимир Зеленський пояснив заміну головнокомандувача армії та іншіх командувачів потребою "переформатування". В інтерв'ю американському телеканалу Fox News він сказав, що деякі речі протягом часу не змінювалися.
"Ми маємо бути швидшими. Це означає – позбутися всієї бюрократії, яку ми маємо", – сказав він.
Зеленський додав, що потрібно також стати більш технологічно розумними, більш технологічними та швидкими.
"Час – це гроші. У нашому випадку – це не гроші, а людські життя", – сказав президент.
Зеленський додав, що вдячний колишньому головкому Валерію Залужному за те, що він зробив для країни.
Звільнення Залужного
- Після місяців чуток та "інсайдів" про підготовку звільнення Головкома, які ширилися українськими і західними медіа, 8 лютого президент Зеленський і Валерій Залужний майже одночасно опублікували повідомлення про проведену зустріч та ухвалене рішення про те, що армії потрібні зміни. Жоден з них не сказав точно про звільнення.
- Після цього міністр оборони Рустем Умєров опублікував фото із Залужним і повідомив про рішення замінити керівництво ЗСУ. "Потрібні нові підходи, нові стратегії. Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги", – сказав він.
- Ще трохи згодом Зеленський опублікував відеозвернення, де сказав, що новим Головнокомандувачем став Олександр Сирський, який до цього керував Сухопутними військами. Він назвав Сирського найдосвідченішим українським командувачем.
- Серед озвучуваний раніше претензій президент називав бюрократію: "Дуже не подобається, коли логістично у нас залишається бюрократичний радянський процес, коли 26 000 дронів лежало на одному складі і не доїхало до фронту. Було дуже гучно на Ставці, але не може бути таких пауз, не може бути таки проблем".
- Окрім головнокомандувача, українська армія отримала нових керівників Сухопутний військ, Сил Територіальної оборони, Десатно-штурмових військ, Об'єднаних сил та Генерального штабу.