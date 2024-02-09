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Під Києвом виникла пожежа в дитячому садочку

Дітей евакуювали співробітники закладу. 

У Київській області, в Софіївський Борщагівці, сьогодні виникла пожежа в приватному дитячому садочку. 21 дитину довелося евакуювати.

Евакуацію провели співробітники закладу, повідомили в ДСНС. Інформації про потерпілих немає. 

"Загоряння виникло сьогодні зранку в приміщенні приватного закладу дошкільної освіти. Вихователями садочку евакуйовано 21 дитину. Рятувальники ліквідували пожежу. Причини загорання встановлюються", – йдеться у повідомленні. 

Загорання виникло у підвальному приміщенні 11-ти поверхівки, де розташовано садок. Назву садочка у ДСНС не повідомили. 

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