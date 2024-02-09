Секретар РНБО вважає, що якби на борту дійсно загинули українські полонені, то Лавров би у ООН “так репетував” і показував відеодокази.

Секретар Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов в інтервʼю виданню Бабель заявив, що українських полонених, яких мали у той день обміняти, у збитому 24 січня російському Іл-76 не було.

“Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати – ніт”, – сказав Данілов.

Він уточнив, що такі висновки можна зробити на основі досвіду, який був у України після збиття літака МАУ в Ірані у січні 2020 року.

“Якщо би це відбулося, то повірте, кількість біологічного матеріалу – те, що називається, скажімо так, загиблі, – було б в такій кількості… якщо вони кажуть, що там їх було 65… що б вони обов’язково цим скористалися, і вони б обов’язково все це зафільмували, і те поле… воно все було б червоне від крові”, – зазначив Данілов.

Секретар РНБО висловив думку, що у них ця історія була заготовлена, тому слід почекати.

“Ще раз наголошую, якщо це б відбувалося, то, повірте, Лавров би там в ООН – ще одна дивна контора сучасності – він би там так репетував, і вони б усе це показували. Їм нема чого показати”, – зауважив Данілов.

Катастрофа Іл-76