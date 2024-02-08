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На Київщині повністю відновили рух мостом через річку Ірпінь

Роботи з водовідведення та благоустрою продовжуються.

На Київщині повністю відновили рух мостом через річку Ірпінь
Міст через річку Ірпінь між Києвом та Гостомелем
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури

Рух правою смугою мосту через річку Ірпінь у Київській області повністю відновили 7 січня. Проїзд лівою частиною мосту відкрили у січні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

“Таким чином транспортне сполучення між Києвом та Гостомелем на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин повністю відновлено”, - йдеться у повідомленні.

У межах капремонту мосту через Ірпінь, зруйнованого росіянами навесні 2022 року, було демонтовано зруйновані конструкції, влаштовано опори та балки прогонової будови, здійснено бетонування та гідроізоляцію, заасфальтовано проїзну частину, облаштовано перильне та бар’єрне огородження та облаштовано освітлення.

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Міст має чотири смуги руху та два тротуари, ширина проїзної частини складає 18 м. 

Рух мостом відкрили з огляду на високу інтенсивність, але роботи з водовідведення та благоустрою продовжуються.

Яка ситуація з відновленням зруйнованих війною мостів на Київщині

  • У Київській області відремонтували та ввели в експлуатацію ще два мости на автомобільних дорогах, які були пошкоджені внаслідок російської збройної агресії.

  • Із залученням коштів Великої Британії відбудуть шість мостів на Київщині, які були зруйновані у 2022-му через повномасштабне російське вторгнення.

  • Восени 2023 року на мосту через р. Ірпінь у Стоянці Київської області відкрили всі чотири смуги для проїзду автотранспорту. Міст був зруйнований на самому початку повномасштабного вторгнення російської армії. Після звільнення Київської області звели тимчасову об’їзну дорогу.

У Броварському районі Київської області завершили капітальний ремонт мосту через ріку Трубіж. Цей міст був зруйнований унаслідок повномасштабної російської агресії.

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