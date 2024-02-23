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Гуманітарне реагування на виклики війни

Коли ми говоримо про постраждалих від війни, то можна сказати, що це 100% населення України. У рамках Діалогу “Координація: шлях до системної підтримки постраждалих від війни” на цьому наголосила Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України. Ще пані Оксана говорила про систематизацію процесів, що стосуються надання гуманітарної допомоги, а також налагодження координації між усіма стейкхолдерами.

Кожен українець постраждав від війни: фізично або психологічно

Оксана Жолнович переконана, що кожна людина в Україні постраждала від війни — це стосується як ментальних травм, психологічних проблем, виснаження, так і фізичних, спричинених російською повномасштабною агресією:

“Майже два роки ми всі живемо в стані постійних тривог, необхідності робити вибір — спуститись в укриття вночі чи бути вдома. Кожного разу людина приймає рішення, від якого може залежати її життя — виспатися чи все-таки потурбуватися про свою безпеку. Це неодмінно відбивається на нашому психологічному стані та здоров\'ї”.

За дослідженнями медиків, психоемоційна нестабільність українців зараз — біль, стреси, страхи — може призвести в майбутньому до великої кількості серцево-судинних захворювань.

“Ми мусимо реагувати на цей виклик і зараз започатковуємо ряд послуг, які допоможуть кожному члену нашого суспільства врегулювати свій психоемоційний стан: на базовому рівні навчитися, як працювати зі стресами, що робити, коли в тебе зашкалюють емоції і ти мусиш дати собі з цим раду”, — наголошує Оксана Жолнович.

Координація стейкхолдерів дозволить ефективніше надавати гуманітарну допомогу

Для ефективної допомоги постраждалим від війни потрібна комплексна взаємодія усіх гравців, вважає пані Оксана. Особливо вона наголосила на важливості співпраці з громадськими організаціями.

“Це стосується координації не тільки надання гуманітарної допомоги, а й послуг — психологічної підтримки, догляду за самотніми людьми, людьми з інвалідністю тощо. Важливе місце у цьому питанні займає психологічна підтримка військових — як тут, у тилу, так і в зоні бойових дій”, — говорить Оксана Жолнович.

Цифровізація деяких процесів відкриє нові можливості для систематизації та контролю за розподілом ресурсів, говорить пані Оксана:

“Я розумію, що дуже багато громадських організацій мають вже напрацьовані механізми роботи, але між ними немає діалогу. Тому ми запровадили автоматизовану систему обліку гуманітарної допомоги, і я впевнена, що коли вона повністю запрацює, ми систематизуємо інформацію про те, яку гуманітарну допомогу отримуємо, куди вона йде, хто її отримує. Це дозволить верифікувати гуманітарну допомогу, а також зробити її надання більш прозорим та зрозумілим”.

Потрібно допомагати розумно, підвищувати ефективність процесів

Оксана Жолнович наголосила на необхідності оптимізувати надання гуманітарної допомоги для якіснішого задоволення потреб постраждалих від війни громадян. За її словами, до цього питання потрібно підходити комплексно та зважено.

"У когось може виникнути спокуса надати всім і все. Проте, це ілюзорний формат роботи, який неможливо реалізувати на практиці та який несе певні ризики. По-перше, так ми провокуємо розколи в суспільстві. По-друге, такий підхід щоразу потребує збільшення виплат, що саме по собі в поточних умовах неможливе. Фінансування, безумовно, є складовою соціальної підтримки, але не єдиним її аспектом. Саме тому ми займаємося як гуманітарною допомогою, так і соціальними послугами, щоб закривати нагальні потреби комплексно", — зазначила міністерка.

Програма «Relief for Ukraine: екосистема підтримки українців» реалізується Аспен Інститутом Київ за ініціативи CORE Response за підтримки American Red Cross.

“Кожен українець постраждав від війни” — міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович

Аспен Інститут Київ Аспен Інститут Київ
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