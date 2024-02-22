Росія обстріляла чотири громади Сумщини

За день у області пролунали 50 вибухів.

Сьогодні, 22 лютого, російських обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 50 вибухів.

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни вдарили з АГС та мінометів.

Білопільську громаду окупанти обстріляли з артилерії та мінометів.

Також з мінометів армія РФ обстріляла Середино-Будську громаду, а Свеську громаду - зі стрілецької зброї.