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Росія обстріляла чотири громади Сумщини

За день у області пролунали 50 вибухів.

Росія обстріляла чотири громади Сумщини
Наслідки російського обстрілу Сумської області (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 22 лютого, російських обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 50 вибухів. 

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Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни вдарили з АГС та мінометів.

Білопільську громаду окупанти обстріляли з артилерії та мінометів.

Також з мінометів армія РФ обстріляла Середино-Будську громаду, а Свеську громаду - зі стрілецької зброї.

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