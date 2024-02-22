Сьогодні на Ставці йшлось про підготовку України до переходу на F-16. Обговорили всі параметри щодо першої партії літаків: конкретні терміни постачання, необхідне технічне та інфраструктурне забезпечення. Це посилить захист від російських керованих авіабомб і загалом забезпечить нові можливості на лінії фронту.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський

Також на Ставці були доповіді Головкома, розвідки, міністра оборони та інших урядовців, які відповідають за озброєння. Особлива увага приділялась Авдіївському та південним напрямкам.

Сьогодні ж президент провів зустріч із представниками наших держав-партнерів – із членами дипломатичного корпусу, які працюють в Україні.

“Говорили, серед іншого, про необхідність чіткої та принципової співпраці заради реалізації Формули миру, заради більшої безпеки і для України, і для кожної з наших країн, і також заради внутрішньої трансформації України”, - розповів Зеленський.

Він додав, що Україна працює також і над тим, щоб розширити наше представництво у світі. Минулого року були відкриті нові посольства України в Африці й загалом був досягнутий більший рівень взаємодії з лідерами та країнами на Африканському континенті. На цей рік заплановано додати більше активності та потенціалу співпраці, зокрема, на напрямку Латинської Америки.

У розмові з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем йшлось про абсолютно неприйнятну ситуацію на кордоні з Польщею та необхідність якнайшвидшого затвердження переговорної рамки для України членами Євросоюзу. Мета цього - в першій половині року, навіть до червня, почати переговорний процес.

“Сьогодні відзначу одразу кілька країн за пакети підтримки для України. Данія – оголошено вже 15-й оборонний пакет. Боєприпаси, дрони, посилення наших воїнів”, - повідомив голова держави, і додав, що Великобританія також готує пакет, зокрема він додасть сили для відбиття російських штурмів.

Також є пакет допомоги від Нової Зеландії, який посилить нашу логістику, розвідку і зв’язок.

“Що більше з Москви лунає божевільних заяв, то більшою повинна бути наша сила. Тільки сила нашого захисту життя, нашої здатності досягати власних цілей може повернути Росію до стану хоча б часткової тверезості. Російське божевілля повинне програти цю війну. Ми зробимо все для цього. Дякую всім, хто б’ється заради України, працює заради України та допомагає!” - підсумував президент України.