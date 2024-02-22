Головне за четвер, 22 лютого: 30 відбитих штурмів під Мар’їнкою, удар по Кураховому, атака на прифронтову ТЕС

Бої під Мар’їнкою, 81 бойове зіткнення, ворожі обстріли, голосування в Бундестазі щодо допомоги Україні. Яким запам’ятається 729-й день повномасштабної війни.

У четвер, 22 лютого, російські окупанти скинули на місто Курахове Донецької області керовані авіаційні бомби.

Армія РФ влучила по території підприємства, внаслідок чого дев’ятеро працівників дістали поранення — двоє жінок та семеро чоловіків віком від 31 до 54 років, інформує Донецька обласна прокуратура.

У постраждалих лікарі діагностували закриті черепно-мозкові травми, забої та струс головного мозку.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 81 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог, намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Побєда Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 31 раз намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 22 лютого – в нашій новині.

Сьогодні, 22 лютого, Росія атакувала прифронтову ТЕС, внаслідок чого поранення отримали 6 енергетиків, повідомила компанія ДТЕК.

Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Також серйозно пошкоджено обладання теплоелектростанції. Триває ліквідація наслідків атаки.

Компанія зазначила, що з початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні ворогом близько 40 разів.

Німецький уряд проголосував за звернення керівних партій щодо надання військової допомоги для України, однак щодо постачання далекобійних ракет Taurus Бундестаг звернення відхилив, пише Deutschlandfunk.

Відповідна спільна пропозиція керівних партій уряду ФРН передбачає надання Україні додаткових систем озброєння великої дальності, але системи Taurus у цьому переліку немає.

За пропозицію урядових партій проголосували 382 нардепи, проти – 284, двоє – утрималися.

Міністр оборони Пісторіус під час дебатів заявив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку Німеччини. Про це також свідчить нещодавно укладена угода про безпеку між двома країнами. На проміжне запитання депутата від ХДС Хардта про доставку Taurus, Пісторіус не відповів.

Подробиці – в новині.

Парламент ухвалив проєкт постанови №10460 про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану.

Про це повідомив голова Тимчасової спеціальної комісії Віталій Безгін. Водночас нардепка фракції "ЄС" Ірина Геращенко додала: "За" проголосували 252 депутати. "ЄС" утрималася.

Безгін у коментарі для LB.ua запевнив, що "політиканської" мети ТСН не має.

"Ми можемо по-різному оцінювати діяльність Віталія Кличка як міського голови, мені може мільйон разі не подобатись рівень муніципального менеджменту в столиці, але його обрали кияни. І саме вони мають оцінювати його діяльність, як мера, на виборах. Але система управління Києвом неефективна, вона в хаосі. Київрада повинна мати незалежний виконком, КМДА має стати суто елементом державної вертикалі, КМВА взагалі не ясно чим є. Ми проведемо аналіз стану речей та будемо пропонувати зміни до законодавства. Системні зміни без політичних ігор", – запевнив він.

У опозиції ж вбачають у створенні ТСК "дискредитацію децентралізації".

Докладніше – в новині.

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