Капеланську службу Командування Сухопутних військ ЗСУ очолила Лариса Полянська

Це важливий крок вперед у впровадженні гендерної політики для українського війська.

Начальником капеланської служби Командування Сухопутних військ ЗСУ стала полковник Лариса Полянська.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк урочисто привітав та представив особовому складу новопризначену очільницю капеланською служби.

В сухопутних військах наголосили, що це - важливий крок вперед у впровадженні гендерної політики для українського війська.