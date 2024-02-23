Капеланську службу Командування Сухопутних військ ЗСУ очолила Лариса Полянська

Начальником капеланської служби Командування Сухопутних військ ЗСУ стала полковник Лариса Полянська.
Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк урочисто привітав та представив особовому складу новопризначену очільницю капеланською служби.
В сухопутних військах наголосили, що це - важливий крок вперед у впровадженні гендерної політики для українського війська.
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- У листопаді 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4626 "Про Службу військового капеланства", який утворює Службу військового капеланства як самостійний структурний підрозділ у складі військових формувань.