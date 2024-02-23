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Капеланську службу Командування Сухопутних військ ЗСУ очолила Лариса Полянська

Це важливий крок вперед у впровадженні гендерної політики для українського війська.

Капеланську службу Командування Сухопутних військ ЗСУ очолила Лариса Полянська
Полковник Лариса Полянська (ліворуч) стала начальником капеланської служби Командування Сухопутних військ ЗСУ
Фото: Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ

Начальником капеланської служби Командування Сухопутних військ ЗСУ стала полковник Лариса Полянська.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк урочисто привітав та представив особовому складу новопризначену очільницю капеланською служби.

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В сухопутних військах наголосили, що це - важливий крок вперед у впровадженні гендерної політики для українського війська.

  • Перші військові капелани проходять навчання та відповідну військову підготовку у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка.
  • УКиївській області відбулися спеціальні навчання для священнослужителів – військових капеланів. Вони не можуть брати до рук зброю, однак мають знати загальноармійські поняття, тактичну медицину і види озброєнь.
  • У листопаді 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4626 "Про Службу військового капеланства", який утворює Службу військового капеланства як самостійний структурний підрозділ у складі військових формувань.
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