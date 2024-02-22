До Тайваню прибула американська делегація на чолі з конгресменом-республіканцем

На тлі тривалої напруженості щодо ситуації у Тайванській протоці до Тайбею прибула американська делегація, яку очолив відомий критик Пекіна, конгресмен-республіканець Майк Ґаллаґер.
Як повідомляє Deutsche Welle, політик вже встиг зробити доволі провокативну заяву про те, що Тайвань демонструє світові, як не лише простиятояти, але й процвітати за умов "постійного цькування з боку Комуністичної партії Китаю".
Ґаллаґер запевнив, що США "забезпечать мир та стабільність у протоці", а також будуть поглиблювати зв'язки між "лідерами та економіками" з Тайванем.
У програмі візиту, який триватиме ще кілька днів, є зустріч конгресменів з новообраним президентом Тайваню Лай Цинде.
- Китай посилює патрулювання у водах поблизу Тайваня.
- У Міноборони Китаю заявили, що острів ніколи не зможе стати суверенною державою.
- Пекін засудив уряди країн, які привітали обрання нового президента Тайваню.
- У 2022 візит американської спікери Палати представників Ненсі Пелоссі на Тайвань призвів до значного обурення Пекіна. Китай навіть вирішив урвати військовий зв'язок із американцями, а про його відновлення домовилися лише цього липня під час чотиригодинних переговорів президента США Джо Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном.