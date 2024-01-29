Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак озвучив подробиці підготовки Глобального саміту миру і можливу участь Росії в цьому заході.

Як сказав Єрмак на спільній пресконференції в Ужгороді з міністрами закордонних справ України Дмитром Кулебою та Угорщини Петером Сійярто, команди з підготовки саміту уже працюють.

"Завтра ми будемо мати перший зум із конкретикою. Не можу говорити поки про кількість країн, але це велика кількість, яка почала підтверджувати свою готовність взяти участь", - сказав глава ОПУ.

Єрмак наголосив, що "ми готові чути всіх" і що "в нас за столом сидять не тільки наші партнери з країн НАТО, Європейського Союзу, а й країни з Глобального півдня".

Керівнк Офісу Президента сказав, що найперше треба створити в межах саміту спільний план, а потім запрошувати представників РФ до розмови.

"Я хочу повторити логіку "формули миру": перша зустріч, перший саміт на рівні лідерів – він без участі Росії. Потім ми відкриваємо можливість проведення по всіх дев’яти пунктах з десяти окремих зустрічей, конференцій, подій на різних рівнях для вироблення такого плану. І на другому саміті на рівні лідерів, коли той план буде готовий, ми готові розглядати питання щодо запрошення представників Росії", - розповів керівник ОПУ.

Єрмак підкреслив, що "за столом будуть сидіти всі країни, хто був з нами на цьому шляху" і що не буде "ніяких розмов під столом, ніяких посередників".

Керівник Офісу Президента додав, що "якщо Росія на той момент буде мати політичну волю до миру", то робота триватиме по затвердженому плану.