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Єрмак озвучив подробиці підготовки Глобального саміту миру і можливу участь Росії

РФ можуть запросити на другу зустріч лідерів.

Єрмак озвучив подробиці підготовки Глобального саміту миру і можливу участь Росії
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак
Фото: скріншот відео

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак озвучив подробиці підготовки Глобального саміту миру і можливу участь Росії в цьому заході.

Як сказав Єрмак на спільній пресконференції в Ужгороді з міністрами закордонних справ України Дмитром Кулебою та Угорщини Петером Сійярто, команди з підготовки саміту уже працюють.

"Завтра ми будемо мати перший зум із конкретикою. Не можу говорити поки про кількість країн, але це велика кількість, яка почала підтверджувати свою готовність взяти участь", - сказав глава ОПУ.

Єрмак наголосив, що "ми готові чути всіх" і що "в нас за столом сидять не тільки наші партнери з країн НАТО, Європейського Союзу, а й країни з Глобального півдня".

Керівнк Офісу Президента сказав, що найперше треба створити в межах саміту спільний план, а потім запрошувати представників РФ до розмови.

"Я хочу повторити логіку "формули миру": перша зустріч, перший саміт на рівні лідерів – він без участі Росії. Потім ми відкриваємо можливість проведення по всіх дев’яти пунктах з десяти окремих зустрічей, конференцій, подій на різних рівнях для вироблення такого плану. І на другому саміті на рівні лідерів, коли той план буде готовий, ми готові розглядати питання щодо запрошення представників Росії", - розповів керівник ОПУ.

Єрмак підкреслив, що "за столом будуть сидіти всі країни, хто був з нами на цьому шляху" і що не буде "ніяких розмов під столом, ніяких посередників". 

Керівник Офісу Президента додав, що "якщо Росія на той момент буде мати політичну волю до миру", то робота триватиме по затвердженому плану.

  • Цього місяця Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амгерд повідомив, що саміт миру відбудеться у Швейцарії
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