Росіяни обстріляли громаду на Сумщині, троє загиблих

Російська армія обстріляла Зноб-Новгородську громаду на Сумщині. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків та жінка.

Про це повідомив "Суспільному" голова громади Петро Гончаров.

Він зазначив, що двох чоловіків поранило на вулиці, біля пошти.

"По них росіяни випустили снаряд з міномета. Один поранений помер у «швидкій», по дорозі до лікарні у Шостці", – розповів Гончаров.

Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих – чоловіка та жінки. Ймовірно, сили РФ із «Градів» обстріляли житловий будинок, де вони знаходилися в момент удару.

Обласна прокуратура проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК), повідомила пресслужба відомства.

"Унаслідок атаки ворога поранення отримали двоє цивільних чоловіків, які перебували на вулиці. Потерпілих було госпіталізовано в лікарню. Згодом один із них, 71-річний чоловік, від отриманих травм помер. У пошкодженому приватному будинку під час гасіння пожежі рятувальники виявили останки, які наразі направлені для ідентифікації. Також уламками посічено багатоквартирний будинок, приміщення приватної компанії та магазину, вщент згорів один транспортний засіб, пошкоджено приватні будинки", - йдеться в повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.