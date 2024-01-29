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​Кіберполіція попередила про шкідливі повідомлення, які розсилають невідомі від імені Офісу Президента України

У повідомленнях ідеться про "припинення вогню з РФ" та "передачу країні-агресору частини територій". 

​Кіберполіція попередила про шкідливі повідомлення, які розсилають невідомі від імені Офісу Президента України

На електронні скриньки українців почали приходити повідомлення нібито від Офісу Президента України, у яких ідеться про "припинення вогню з РФ" та "передачу Росії частини територій". 

Про це повідомляє кіберполіція.

Правоохоронці наголосили, що ці повідомлення — фейк російської ІПсО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан українців і дискредитувати керівництво держави. 

Центр протидії дезінформації та кіберполіція закликали не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, оскільки за ними може ховатися фішинговий ресурс. Також не варто вводити конфіденційні дані на підозрілих сайтах.

"Завантажуйте програми й застосунки лише з офіційних джерел. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення. Вчасно оновлюйте операційну систему. Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках державних органів.", - наголосили у кіберполіції.

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