На Львівщині військовий за $10 тисяч обіцяв другу заховати його від мобілізації в лавах ДПСУ

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру за фактом зловживання впливом військовослужбовцю, який за 10 000 доларів США обіцяв працевлаштувати чоловіка до Державної прикордонної служби.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, майстер-сержант пообіцяв знайомому, що допоможе його товаришу уникнути мобілізації – працевлаштує до однієї з військових частин або установ Державної прикордонної служби.

За гроші підозрюваний мав з’ясувати деталі щодо проведення добору кандидатів на військову службу, а також зобов’язувався вплинути на колег, з якими перебуває у дружніх відносинах. Свої послуги він оцінив у 10 тисяч доларів США.

Затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України - під час отримання 5 тисяч доларів авансу. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Що відбувається з законом про мобілізацію