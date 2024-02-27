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Жіноча збірна України з футболу змогла залишитись у дивізіоні В Ліги націй

Першу зустріч українки виграли із розгромним рахунком 4:0.

Жіноча збірна України з футболу змогла залишитись у дивізіоні В Ліги націй
жіноча збірна України з футболу перемогла Болгарію
Фото: Оксана Васильєва

Збірна України з футболу перемогла збірну Болгарії в матчі-відповіді стикового раунду плей-оф жіночої Ліги націй.

Про це повідомив Укрінформ.

Збірна України перемогла збірну Болгарії з рахунком 3:0. Першу зустріч, у Болгарії, українки виграли із розгромним рахунком 4:0.

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Перший гол забила на 15-й хвилині Ольга Овдійчук, а за три хвилини Інна Глущенко опинилася перед порожніми воротами і забила другий гол. За дев'ять хвилин до закінчення основного часу Любов Шматко забила третій гол.

В результаті Україна гратиме в дивізіоні В кваліфікації Євро-2025. Ці матчі стартують 3 квітня 2024 року.

Суперниці збірної України у групі стануть відомі на жеребкуванні 5 березня.

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