Жіноча збірна України з футболу змогла залишитись у дивізіоні В Ліги націй

Збірна України з футболу перемогла збірну Болгарії в матчі-відповіді стикового раунду плей-оф жіночої Ліги націй.

Про це повідомив Укрінформ.

Збірна України перемогла збірну Болгарії з рахунком 3:0. Першу зустріч, у Болгарії, українки виграли із розгромним рахунком 4:0.

Перший гол забила на 15-й хвилині Ольга Овдійчук, а за три хвилини Інна Глущенко опинилася перед порожніми воротами і забила другий гол. За дев'ять хвилин до закінчення основного часу Любов Шматко забила третій гол.

В результаті Україна гратиме в дивізіоні В кваліфікації Євро-2025. Ці матчі стартують 3 квітня 2024 року.

Суперниці збірної України у групі стануть відомі на жеребкуванні 5 березня.