НОК оголосив найкращих спортсменів і тренерів лютого

Також нагороди отримають Федерація плавання України та Центральний спортивний клуб ЗСУ.

Експертна комісія з визначення найкращих спортсменів та тренерів місяця розглянула досягнення атлетів на провідних міжнародних змаганнях в олімпійських видах програми та обрала переможців.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Найкращим спортсменом лютого 2024 року обрано Владислава Бухова – чемпіона світу з плавання, 50 м вільним стилем (м. Доха, Катар). Це перше в історії України "золото" світової першості на даній дистанції та загалом перша за 17 років перемога на чемпіонаті світу.

Найкращим тренером став особистий наставник Владислава – Андрій Хлопцов-старший.

Найкращим юним спортсменом лютого став Олексій Середа – дворазовий бронзовий призер чемпіонату світу зі стрибків у воду в індивідуальних та синхронних стрибках з 10-метрової вишки (м. Доха, Катар). Найкращим тренером юного спортсмена лютого 2024 року визнано Тамару Токмачову – особисту наставницю Олексія Середи.

Також за підготовку найкращого спортсмена лютого-2024 Владислава Бухова нагороди отримають Федерація плавання України та Центральний спортивний клуб Збройних Сил України.