Київське "Динамо" отримало дозвіл на проведення матчів із глядачами

Раніше такий дозвіл отримав інший столичний клуб УПЛ – "Оболонь".

Київське "Динамо" отримало від військової міської адміністрації дозвіл на проведення матчів чемпіонату України із залученням глядачів.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією видання, на найближчому домашньому матчі проти одеського «Чорноморця» в 19-му турі, будуть відкриті кілька центральних секторів стадіона "Динамо". Продаж квитків розпочнеться найближчим часом.

Раніше такий дозвіл отримав інший столичний клуб УПЛ – "Оболонь". На поєдинку 18-го туру проти того ж "Чорноморця", що відбувся 26 лютого на стадіоні "Оболонь Арена", були присутні 1040 глядачів.

Нагадаємо, що донецький футбольний клуб "Шахтар" також раніше офіційно повідомив про те, що домашні матчі команди в другій частині нинішнього сезону відбуватимуться з глядачами - на трибунах стадіона "Арена Львів", куди допускатимуться приблизно 500 глядачів.