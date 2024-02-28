Біатлоніст Віталій Мандзин замкнув топ-10 юніорського спринту на ЧС-2024

Також він показав найкращий результат серед усіх українців у особистих змаганнях чемпіонату світу-2024.

Сьогодні, 28 лютого, стуртував п'ятий день чемпіонату світу-2024 з біатлону серед юніорів та юнаків. Україна була представлена в гонці чотирма спортсменами.

"Синьо-жовті" зберегли власний склад від індивідуальної гонки, де два юніори – Степан Кінаш та Віталій Мандзин – фінішували в межах топ-20", – пише Суспільне Спорт.

Також до заявки також пройшли Сергій Супрун та Богдан Борковський, що поки залишалися поза заліковою зоною ЧС-2024.

Лідером у гонці серед біатлоністів України став Віталій Мандзин – із двома промахами фінішував десятим, на відстані 1:15 хвилини від лідера. Це – його персональний рекорд на юніорських чемпіонатах світу. Також він показав найкращий результат серед усіх українців у особистих змаганнях чемпіонату світу-2024.

За швидкістю ходом Віталія на дистанції випередили лише шість біатлоністів. Лідеру Ісаку Фрею за цим показником він поступився 55.1 секунди.

Цьогорічний дебютант юніорської першості Богдан Борковський фінішував вперше в межах топ-30. З трьома промахами українець показав 24-й час.

Степан Кінаш, попри чотири хиби, став четвертим у спринті за швидкострільністю. Вдруге поспіль на ЧС-2024 біатлоніст фінішував у заліковій зоні — 35-те місце.

Натомість Сергій Супрун не лише продемонстрував найкращу швидкість стрільби серед усіх учасників гонки, але й обмежився одним промахом. За два роки виступів на юніорському ЧС 34-те місце стало його рекордом на цьому рівні.

Дебютне особисте "золото" юніорського чемпіонату світу здобув 20-річний норвежець Ісак Фрей. Перше місце в спринті біатлоніст додав до перемоги в цьогорічній змішаній естафеті.